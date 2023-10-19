Спартак — Пари НН: прогноз на матч 22 октября 2023, российская Премьер лига

22 октября пройдут матчи 12 тура чемпионата России по футболу. В рамках тура сыграют «Спартак» — «Пари НН». Игра пройдет в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

Команды соседи по турнирной таблице, при этом нижегородцы находятся выше по дополнительным показателям. Если брать дистанцию в 5 последних туров, но «Пари НН» входит в топ-3 лучших клуба чемпионата, при том что «Спартак» находится только на восьмом месте. Проблемой для нижегородского клуба являются гостевые встречи, в которых подопечные Сергея Юрана пока не одерживали побед: две ничьи и три поражения. В «Спартаке» не самая лучшая атмосфера. От тренировок с команды был отстранен Александр Соболев из-за нарушения дисциплины. Форвард тренировался отдельно во время паузы на игры сборных, но может сыграть в матче с «Пари НН». Столичный клуб получил статус фаворита матча.

В текущем сезоне команды уже сыграли два раза. Красно-белые дважды обыграли нижегородцев в рамках Кубка России. На счету «Спартака» домашняя победа 5:4 и гостевая 3:0. В сезоне 2022/2023 красно-белые не сумели обыграть «Пари НН» в домашней игре — ничья со счетом 0:0. В гостях «Спартак» был сильнее 2:1. Всего команды провели шесть официальных матчей. Дважды клубы сыграли вничью, по победам впереди «Спартак» 3:1. Единственная победа нижегородского клуба пришлась на гостевую игру в августе 2021 года. В 4 из 6 играх забивали обе соперника.

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Рекомендованная ставка: победа «Пари НН» с форой +1,5, «обе забьют — да», ТБ2,5, гол «Пари НН».

Спартак

В последней игре чемпионата России «Спартак» не при самом лучшем футболе сумел спасти ничью в домашней игре с ЦСКА. Гости дважды выходили вперед на 31 и 60 минутах. Первый раз счет сравнял Квинси Промес на 40 минуте. Итоговый счет матча установил экс-армеец Хесус Медина, который забил уже на седьмой компенсированной минуте.

По итогам 11 туров казанский клуб расположился на 6 месте. В активе команды 5 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Разница голов 16:18. В топ-10 РПЛ больше пропускает только «Рубин» — 20 голов. От идущего третьим «Зенита» красно-белые отстают на три очка. От лидирующего «Краснодара» отставание в 10 очков.

Результаты «Спартака» в пяти играх:

РПЛ, «Спартак» — ЦСКА 2:2;

Кубок России, «Динамо» — «Спартак» 3:0;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Спартак» 4:0;

РПЛ, «Спартак» — «Динамо» 1:0;

Кубок России, «Пари НН» — «Спартак» 0:3.

В 10 официальных матчах у столичного клуба четыре победы, четыре поражения и две ничьи. Разница голов 12:15. На домашней арене у «Спартака» шесть побед, три ничьи и поражение. Разница голов 19:13.

Интересные статистические факты по игре «Спартака»:

Самые результативные игроки команды — Квинси Промес 5+4, Александр Соболев 4+3, Тео Бонгонда 5+1, Михаил Игнатов 2+2, Леон Классен 2+1;

У «Спартака» всего одна победа с разницей в два и более гола в 10 домашних матчах;

«Спартак» на домашней арене не проигрывает в 5 матчах;

«Спартак» без побед в 3 играх во всех турнирах;

В РПЛ «Спартак» набрал 14 из 17 очков в домашних матчах;

В 4 из 5 домашних играх «Спартак» не забивает более гола;

«Спартак» не победил в 6 из 8 играх РПЛ;

В 5 из 6 матчах РПЛ как минимум одна команда не забивает;

В 6 из 7 матчах РПЛ «Спартак» не забивает более гола.

В лазарете команды защитник Томаш Тавареш и голкипер Александр Селихов.

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Пари НН

В последнем туре РПЛ нижегородцы обыграли одного из лидеров текущего сезона. На домашней арене «Пари НН» был сильнее самарских «Крыльев Советов». Победа со счетом 2:0. Победный мяч на счету Эдгара Севикяна, который отличился на 13 минуте. Итоговый счет матча установил Жозе Коррейя, который забил на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

В сезоне 2023/2024 команда пока далека от зоны стыковых матчей. На счету нижегородского клуба пять побед, две ничьи и четыре поражения. С 17 очками команда на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Локомотива» всего два очка. Отрыв от зоны стыковых матчей 7 баллов и 8 очков от зоны прямого вылета. Разница голов в 11 турах 11:9. Меньше пропустил только «Краснодар» — 5 голов.

Результаты «Краснодара» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Пари НН» — «Крылья Советов» 2:0;

Кубок России, «Краснодар» — «Пари НН» 3:0;

РПЛ, «Локомотив» — «Пари НН» 1:0;

РПЛ, «Пари НН» — «Оренбург» 3:1;

Кубок России, «Пари НН» — «Спартак» 0:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у нижегородского клуба четыре победы, одна ничья и пять поражений. Разница голов 9:13. На выезде у «Пари НН» всего одна победа в 10 играх при трех ничьих и шести поражениях. Разница голов 8:14.

Интересные статические факты по игре «Пари НН»:

Самые результативные игроки команды Эдгар Севикян 6+0, Николай Калинский 2+2, Жозе Коррейя 2+1, Николоз Кутателадзе 1+1, Хуан Босели 1+1;

«Пари НН» без побед в 7 гостевых матчах;

«Пари НН» не победил в 9 из 10 гостевых играх;

«Пари НН» пропускает в 6 гостевых встречах;

В 4 из 5 матчах как минимум одна команда не забивала;

В 8 из 9 и 5 последних гостевых матчах РПЛ было забито не более двух голов;

В 4 гостевых матчах «Пари НН» пропускает первым;

«Пари НН» не проигрывает с разницей в два и более гола в 7 из 8 гостевых матчах в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Спартак — Пари НН

Красно-белые получили статус фаворита игры. Оба соперника большую часть очков набрали на домашней арене. У «Пари НН» нет гостевых побед в текущем сезоне. По игре дома красно-белые на четвертом месте, а «Пари НН» на третьем. В рамках РПЛ «Спартак» дома проиграл дважды «Зениту» в 20 домашних встречах. В остальных играх 11 побед и 7 ничьих.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Пари НН» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Спартака» — 1,88;

Ничья — 3,81;

Победа «Пари НН» — 5,32;

ТБ2,5 — 1,90;

ТМ2,5 — 1,94;

«Обе забьют — да» — 1,90;

«Обе забьют — нет» — 1,90.

«Спартак» хорошо играет на домашней арене, а нижегородцев есть проблемы с набором очков в гостевых встречах. Это сделало красно-белых фаворитом в глазах букмекеров, но у гостей есть реальные шансы увезти очки из Москвы. «Спартак» третий с конца по пропущенным голам в РПЛ. Больше только у «Рубина» и «Ростова». У нижегородцев вторая оборона в чемпионате, меньше пропустил только «Краснодар». «Спартак» не может занести в актив последние игры: гостевые поражения от «Крыльев Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7, чудом спасенная ничья с ЦСКА дома. Красно-белые потеряли очки в 6 из 8 играх чемпионата. «Пари НН» проиграл всего один раз в 6 матчах РПЛ и то поражение с минимальным счетом. Несмотря на хорошую серию домашних матчей, у «Спартака» на протяжении 16 игр нет побед с разницей более чем в два гола. Для ставки на игру можно выбрать победу «Пари НН» с форой +1,5 с коэффициентом 1,41 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Спартак – Пари НН

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