Президент «Ростова» о 14-м месте в РПЛ: «Даже попадания в стыки не допускаю. Буду доволен пятеркой, но сейчас глупо об этом рассуждать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» назвал задачу клуба на текущий сезон.

После 11 туров «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков.

– Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?

– Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами – нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать – и результат придет.

– Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?

– Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи.

– Сформулируйте задачу на сезон.

– Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице.

Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке – тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.

– То есть, в теории 12‑е место удовлетворит вас?

– Нет. Не вылететь, не попасть в стыки – первая часть задачи. А потом – как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14‑м месте, – сказал Арташес Арутюнянц.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Огюст
Сейчас ваша команд гораздо ближе к вылету , чем к первой пятёрке и если в оставшихся до конца первого круга в шести матчах не особо много добавиться в" копилку " команды очков ,то зимой наверняка возникнет мысль о замене "рулевого" команды !
+7
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+6
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xomamb
Для пятого места надо купить абонемент на пенальти, как в прошлом сезоне.
Ну или найти тренера, но это, похоже, для Ростова не вариант. Как, впрочем, и для сборной.
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Тиджани Бабангида
«Ростов» играет лучше того места в турнирной таблице,которое команда занимает…
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в этом сезоне определённо нужно почистить чемпионат от оренбурга и сочи, в первом случае сложнее, во втором реалистично...
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Viktor Poljakov
Ответ Огюст
Сейчас ваша команд гораздо ближе к вылету , чем к первой пятёрке и если в оставшихся до конца первого круга в шести матчах не особо много добавиться в" копилку " команды очков ,то зимой наверняка возникнет мысль о замене "рулевого" команды !
Арташес, просто ФАНТАЗЕР... 😀😀Какая "пятёрка"... Команда в опасной зоне и если будет идти этим же курсом, то грозят переходные игры или вылет в ФНЛ... Надо начинать выигрывать, хотя-бы у АХМАТА!!!
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