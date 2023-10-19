Президент «Ростова» о 14-м месте в РПЛ: «Даже попадания в стыки не допускаю. Буду доволен пятеркой, но сейчас глупо об этом рассуждать»
Президент «Ростова» назвал задачу клуба на текущий сезон.
После 11 туров «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков.
– Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?
– Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами – нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать – и результат придет.
– Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?
– Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи.
– Сформулируйте задачу на сезон.
– Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице.
Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке – тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.
– То есть, в теории 12‑е место удовлетворит вас?
– Нет. Не вылететь, не попасть в стыки – первая часть задачи. А потом – как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14‑м месте, – сказал Арташес Арутюнянц.
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Ну или найти тренера, но это, похоже, для Ростова не вариант. Как, впрочем, и для сборной.