Робертсон не сыграет с «Аяксом» и «Челси». У «Ливерпуля» 8 травмированных

Защитник Энди Робертсон получил травму колена и пропустит ближайшие матчи .

Об этом рассказал главный тренер «красных» .

«Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против «Аякса».

Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи чемпионов», – сказал Клопп.

Сейчас у «Ливерпуля» травмированы восемь игроков. Это Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, , Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.

«Ливерпуль» дома сыграет с в Лиге чемпионов. Матч состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.