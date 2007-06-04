Перес будет воспитывать старшего сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса до совершеннолетия

Президент Флорентино Перес поучаствует в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе насмерть .

Перес будет заботиться об 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем. Он будет воспитывать его до совершеннолетия.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, на скорости свыше 230 километров в час, как сообщалось, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с водителем в машине был его 23-летний кузен, который тоже погиб в результате аварии.

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35