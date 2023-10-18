Солтмурад Бакаев о зарплате в «Родине»: «Я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что, хорошо поработав, я буду зарабатывать больше»

Теги Рубин премьер-лига Россия Первая лига Солтмурад Бакаев деньги Родина Москва Футбол

Солтмурад Бакаев признался, что потерял в зарплате после перехода в «Родину».

— Говорят, при переходе из «Рубина» в аренду в «Родину» вы сильно потеряли в зарплате. Это правда?

— Ну да. Потому что я хочу играть в футбол. Что сделаешь, пришлось на это пойти, но я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что, хорошо поработав, я буду зарабатывать больше, – сказал полузащитник «Родины».

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6 комментариев

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Mechel**
Переоцененный лимитчик
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Caniball
Действующий контракт с Рубином - был самым большим в твоей карьере, потому как в 20 лет подавал хоть какие-то надежды. А теперь стало понятно, что абсолютно посредственный игрок.
+4
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seppblatter@mail.ru
Мирзов, братья Бакаевы пример пропихивания бесталанных игроков за родительские деньги.
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Магомед Саид Амирханов
Ну да, Родина не Спартак! Когда-то была надежда по словам Залимхана!
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