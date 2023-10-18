Солтмурад Бакаев о зарплате в «Родине»: «Я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что, хорошо поработав, я буду зарабатывать больше»
Солтмурад Бакаев признался, что потерял в зарплате после перехода в «Родину».
— Говорят, при переходе из «Рубина» в аренду в «Родину» вы сильно потеряли в зарплате. Это правда?
— Ну да. Потому что я хочу играть в футбол. Что сделаешь, пришлось на это пойти, но я не сильно расстраиваюсь. Теряю сейчас, но с мыслью о том, что, хорошо поработав, я буду зарабатывать больше, – сказал полузащитник «Родины».
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