Саутгейт о выходе Англии на Евро: «У нас была самая трудная отборочная группа. Команда способна на большее»
Гарет Саутгейт оценил выход сборной Англии в финальный турнир Евро-2024.
Главный тренер «Трех львов» высказался после победы над Италией (3:1).
«Мы должны быть в первой корзине в следующем месяце [перед жеребьевкой]. Для этого нужно выиграть два следующих матча, мы хотим контролировать ситуацию.
Нам нужно продолжать строить команду. Она способна на большее. У нас была самая трудная отборочная группа, с соперниками из верхней части рейтинга. Люди критикуют нас за то, что мы редко побеждаем топ-сборные, но сегодня мы сыграли очень хорошо», – сказал Саутгейт.
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