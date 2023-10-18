Саутгейт о выходе Англии на Евро: «У нас была самая трудная отборочная группа. Команда способна на большее»

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Гарет Саутгейт оценил выход сборной Англии в финальный турнир Евро-2024.

Главный тренер «Трех львов» высказался после победы над Италией (3:1).

«Мы должны быть в первой корзине в следующем месяце [перед жеребьевкой]. Для этого нужно выиграть два следующих матча, мы хотим контролировать ситуацию.

Нам нужно продолжать строить команду. Она способна на большее. У нас была самая трудная отборочная группа, с соперниками из верхней части рейтинга. Люди критикуют нас за то, что мы редко побеждаем топ-сборные, но сегодня мы сыграли очень хорошо», – сказал Саутгейт.

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