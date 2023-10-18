Адиев после 2:1 с Финляндией: «Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана

Теги сборная Финляндии по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Футбол

Магомед Адиев оценил победу Казахстана над Финляндией (2:1) в отборе Евро-2024.

После 8 туров Казахстан занимает в таблице группы H 3-е место, отставая от лидирующих Словении и Дании на 4 очка.

«Думаю, все равно чувство ответственности на нас давит. Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана. Поэтому и присутствовала скованность в игре наших парней.

Когда пропустили гол, я не стал менять расстановку команды. Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя, что стало переломным моментом в игре. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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MK
Молодцы, все таки есть шансы на выход Евро,
надо постараться выиграть матч против Словении
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к сожалению соперники выиграли
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Ola BP
Казахам просто нужно обыграть Словению, что вполне реально.
Вряд ли датчане умудрятся проиграть словенцам, а казахи Сан-Марино, или кто у них там из карликов?
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Магомед Саид Амирханов
Мизерный шанс, выход на Евро
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Тамерлан Поздняков
Ответ MK
Молодцы, все таки есть шансы на выход Евро, надо постараться выиграть матч против Словении
Как когда-то в Мариборе…
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Мизерный шанс, выход на Евро
ещё есть шанс через Лигу Наций
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BARCA_10
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к сожалению соперники выиграли
в следующем туре игра между собой у них, а Казахстан примет Сан Марино
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