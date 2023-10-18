Адиев после 2:1 с Финляндией: «Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана
Магомед Адиев оценил победу Казахстана над Финляндией (2:1) в отборе Евро-2024.
После 8 туров Казахстан занимает в таблице группы H 3-е место, отставая от лидирующих Словении и Дании на 4 очка.
«Думаю, все равно чувство ответственности на нас давит. Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана. Поэтому и присутствовала скованность в игре наших парней.
Когда пропустили гол, я не стал менять расстановку команды. Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя, что стало переломным моментом в игре. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
надо постараться выиграть матч против Словении
Вряд ли датчане умудрятся проиграть словенцам, а казахи Сан-Марино, или кто у них там из карликов?