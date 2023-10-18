Адиев после 2:1 с Финляндией: «Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана

Магомед Адиев оценил победу Казахстана над Финляндией (2:1) в отборе Евро-2024.

После 8 туров занимает в таблице группы H 3-е место, отставая от лидирующих Словении и Дании на 4 очка.

«Думаю, все равно чувство ответственности на нас давит. Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана. Поэтому и присутствовала скованность в игре наших парней.

Когда пропустили гол, я не стал менять расстановку команды. Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя, что стало переломным моментом в игре. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

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