Скамакка про 1:3 с Англией: «Италия играла хорошо и не заслужила такого. Равный матч, но на таком уровне расплачиваешься за каждый сантиметр, который уступаешь»

Джанлука Скамакка, несмотря на 1-й гол за Италию, расстроен после игры с Англией.

Его команда уступила со счетом 1:3 и идет 3-й в группе в отборе на Евро-2024.

«Мне горько, потому что мы много работали и верили в себя. Жаль, но такие матчи может перевернуть какая-то мелочь. Мы уезжаем в расстроенных чувствах.

Мы расстроены, потому что играли действительно хорошо и точно не заслужили такого результата. Не думаю, что он отражает игру в целом. Это был предельно равный матч. Но на таком уровне ты расплачиваешься за каждый сантиметр, который уступаешь», – сказал форвард сборной Италии и «Аталанты» в эфире Sky Sport Italia.

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