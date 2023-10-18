Скамакка про 1:3 с Англией: «Италия играла хорошо и не заслужила такого. Равный матч, но на таком уровне расплачиваешься за каждый сантиметр, который уступаешь»

Теги Аталанта Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу серия А Италия квалификация Евро-2024 Джанлука Скамакка Футбол

Джанлука Скамакка, несмотря на 1-й гол за Италию, расстроен после игры с Англией.

Его команда уступила со счетом 1:3 и идет 3-й в группе в отборе на Евро-2024.

«Мне горько, потому что мы много работали и верили в себя. Жаль, но такие матчи может перевернуть какая-то мелочь. Мы уезжаем в расстроенных чувствах.

Мы расстроены, потому что играли действительно хорошо и точно не заслужили такого результата. Не думаю, что он отражает игру в целом. Это был предельно равный матч. Но на таком уровне ты расплачиваешься за каждый сантиметр, который уступаешь», – сказал форвард сборной Италии и «Аталанты» в эфире Sky Sport Italia.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liquidozz
Спалетти что то намудрил с составом, в частности в защите. Все 3 голы - привозы Ачерби, Скалвини и Удоги. Ди Лоренцо тоже лажал, но меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий