Украина опережает Италию на 3 очка, проведя на матч больше. Они встретятся 20 ноября
Сборная Италии отстала от украинской команды на 3 очка по итогам октябрьских игр.
Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила Англии (1:3), в то время как команда Сергея Реброва с таким же счетом обыграла Мальту.
За 7 игр Украина набрала 13 очков и идет второй в группе С. Италия с 10 баллами после 6 матчей занимает третью строчку.
Украинцам осталось сыграть как раз с Италией – они встретятся 20 ноября. Апеннинская сборная перед этим проведет матч против Северной Македонии (17 ноября).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вы видели матчи Италии? У них сейчас очень слабое поколение.
Я не скажу, что у сборной Украины все круто, но в очном матче все может быть, тем более что первый так проиграли, может сделают работу над ошибками.
Плюс непонятно что у итальянцев будет с составом после новостей про ставки, расследование идет.
Я бы не был так категоричен. Хотя мои личной встречи, конечно, больше шансов на победу у Италии.
По классике обыграет Италию
Как их может проигрыш устроить?