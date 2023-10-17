Украина опережает Италию на 3 очка, проведя на матч больше. Они встретятся 20 ноября

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Италии отстала от украинской команды на 3 очка по итогам октябрьских игр.

Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила Англии (1:3), в то время как команда Сергея Реброва с таким же счетом обыграла Мальту.

За 7 игр Украина набрала 13 очков и идет второй в группе С. Италия с 10 баллами после 6 матчей занимает третью строчку.

Украинцам осталось сыграть как раз с Италией – они встретятся 20 ноября. Апеннинская сборная перед этим проведет матч против Северной Македонии (17 ноября).

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44 комментария

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Любезный Коссутий
Северная Македония очень опаяна для Италии. стыки на ЧМ не дадут соврать
+16
-2
+14
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Алексѣй Пестовъ
Матч Украина - Италия будет 🔥
+16
-3
+13
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ALMANAC
Итальянские игроки неплохо на ставках в той самой бк сегодня подняли. И пенка, и тотал 2.5. Лично Бастони на дубль Кейна зарядил)
+12
-2
+10
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stoudemire
Ответ Дмитрий Бервинов
Шансов у Украины почти нет, но это будет очень забавно, если Италия не только мимо ЧМ пролетит, но и мимо Чемпионата Европы
Почему нет? Все решится в личной встрече. В отдельно взятой игре Украина может победить. Италия не особо впечатляет, вдобавок им предстоит трудная игра против Македонии.
+6
0
+6
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Mykytka
Ответ Дмитрий Бервинов
Шансов у Украины почти нет, но это будет очень забавно, если Италия не только мимо ЧМ пролетит, но и мимо Чемпионата Европы
Почему шансов почти нет?
Вы видели матчи Италии? У них сейчас очень слабое поколение.
Я не скажу, что у сборной Украины все круто, но в очном матче все может быть, тем более что первый так проиграли, может сделают работу над ошибками.
Плюс непонятно что у итальянцев будет с составом после новостей про ставки, расследование идет.
Я бы не был так категоричен. Хотя мои личной встречи, конечно, больше шансов на победу у Италии.
+8
-2
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Квадратное личико
Шансов у Украины немного, если объективно. Итальянцам достаточно обыграть македонцев и не проиграть в последнем матче. Да и негоже действующим чемпионам на турнир не отобраться.
Македония :)

По классике обыграет Италию
+8
-3
+5
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Стахович
Пожелаем удачи Украине
+23
-18
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Дмитрий Бервинов
Шансов у Украины почти нет, но это будет очень забавно, если Италия не только мимо ЧМ пролетит, но и мимо Чемпионата Европы
+11
-6
+5
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luu
Ответ Дмитрий Бервинов
Имхо, будет ничья, а перед этим Италия, если там не совсем раздолбаи, накидают авоську Македонии и засчет разницы мячей пройдут дальше.
Там приоритет личные встречи, так что в случае победы над Македонией и ничьи с Украиной, итальянцы выйдут и так.
+4
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Illia Gray
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Если бы не Мудрик" Это же сарказм, верно?
Мудрик в обоих матчах рвет и мечет. Забил шикарный гол, и как итог - игрок матча
+4
-1
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Сергей Максимюк
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Если бы не Мудрик" Это же сарказм, верно?
матч то смотрел, или как нпс на слово "мудрик" реагируешь?
+2
0
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huntoil11
Отвратительная игра в исполнении сборной Украины была сегодня против Мальты. Дохлые бегали, креатива в атаке ноль . Если бы не Мудрик , то не факт , чтобы победили.
+6
-4
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маринованный огурчик
удачи великой Украине
+14
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Proper Chels
Ответ Васпик
Комментарий удален пользователем
Если обыграют Македонию, то будет равное количество очков.
Как их может проигрыш устроить?
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DaRt FeLiX
Ответ маринованный огурчик
удачи великой Украине
когда величие успела заслужить?
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Квадратное личико
Шансов у Украины немного, если объективно. Итальянцам достаточно обыграть македонцев и не проиграть в последнем матче. Да и негоже действующим чемпионам на турнир не отобраться.
+5
-4
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Футболка7
Ответ Васпик
Комментарий удален пользователем
Вы как считаете? У Украины будет на 3 очка больше
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Дмитрий Бервинов
Ответ luu
Там приоритет личные встречи, так что в случае победы над Македонией и ничьи с Украиной, итальянцы выйдут и так.
Тем более
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Денис Медведев
Ответ Васпик
Комментарий удален пользователем
Что ты несёшь?
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Дзмітрый Фарботка
эти разбивания сезона на матчи сборных надоели. Три раза за осень прерывают. проще было бы просто три недели для сборных выделить осенью за раз.
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Васпик
Ответ Квадратное личико
Шансов у Украины немного, если объективно. Итальянцам достаточно обыграть македонцев и не проиграть в последнем матче. Да и негоже действующим чемпионам на турнир не отобраться.
Комментарий удален пользователем
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Денис Медведев
Ответ Васпик
Комментарий удален пользователем
Уверен?
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Дмитрий Бервинов
Ответ Алексѣй Пестовъ
Матч Украина - Италия будет 🔥
Имхо, будет ничья, а перед этим Италия, если там не совсем раздолбаи, накидают авоську Македонии и засчет разницы мячей пройдут дальше.
+5
-5
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Дмитрий Бервинов
Ответ Mykytka
Почему шансов почти нет? Вы видели матчи Италии? У них сейчас очень слабое поколение. Я не скажу, что у сборной Украины все круто, но в очном матче все может быть, тем более что первый так проиграли, может сделают работу над ошибками. Плюс непонятно что у итальянцев будет с составом после новостей про ставки, расследование идет. Я бы не был так категоричен. Хотя мои личной встречи, конечно, больше шансов на победу у Италии.
Ну так и Украина отнюдь не сильная сборная, а с учетом того, что играют они де-факто на нейтральном поле, то и фактор домашнего матча почти никакого значения иметь не будет. Но это мои мысли
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ARIGAMI ARIGAMI
Мало того, что итальянцы из за Джорджиньо пролетели мимо ЧМ, так ещё теперь мимо евро могут. Неприлично
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