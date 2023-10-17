Украина опережает Италию на 3 очка, проведя на матч больше. Они встретятся 20 ноября

Сборная Италии отстала от украинской команды на 3 очка по итогам октябрьских игр.

Команда Лучано Спаллетти сегодня уступила Англии (1:3), в то время как команда с таким же счетом обыграла Мальту.

За 7 игр набрала 13 очков и идет второй в группе С. Италия с 10 баллами после 6 матчей занимает третью строчку.

Украинцам осталось сыграть как раз с Италией – они встретятся 20 ноября. Апеннинская сборная перед этим проведет матч против Северной Македонии (17 ноября).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию