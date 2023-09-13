Ди Мария догнал Марадону по ассистам за Аргентину – 26. Они уступают лишь Месси, у Лео 54 паса
Анхель Ди Мария отдал 26-й голевой пас в составе сборной Аргентины.
35-летний футболист отметился двумя ассистами в игре отбора чемпионата мира-2026 против Боливии (3:0).
Теперь у Ди Марии 26 голевых пасов. По этому показателю он сравнялся с Диего Марадоной и уступает лишь Лионелю Месси, у которого 54 результативные передачи.
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Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство.
По количеству трофеев четырехкратное.
Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2.
Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал.
Так что да, почти равные игроки, бгг.
Ну вернее в финале 2014 он не играл, но формально многое сделал, чтобы Аргентина там сыграла.
Возможно его в 14 году и не хватило.
Батистута просто набил классную стату.
14 голов + 20 ассистов
До кучи - Диего не выиграл Копа Америка. В сборной закончил с позором в 1994 в возрасте 34 года. Месси сыграет на Копа-24 в возрасте 37 лет.
Такой как Месси не каждый 100 лет рождается
🥇 Лионель Месси - 361
🥈 Ференц Пушкаш - 359
🥉 Йохан Кройф - 358
𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙍𝙀𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝘼𝙇𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀 🐐🇦🇷
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Лео Месси единственный футболист в истории, кто выигрывал Золотую Бутсу и при этом становился лучшим ассистентом в топ-5 Европы, а Лео это делал 2 раза!!!
Космос!!!
В 2012 Месси забил 91 гол за год, Марадона в Наполи забил 100 с копейками за 6 лет.
Игра в основное время была равной.
То, что Мертенс и Инсинье забили больше Марадоны не делает их круче последнего.
Куда выше ? Куда больше ? 🐐 прошёл эту игру с головы до пят
Достаточно просто разок увидеть игру Кемпеса, чтобы в эту компанию гениев его не включать. Потому что на их фоне Кемпес игрок уровня Николаса Гонсалеса.