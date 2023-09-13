Ди Мария догнал Марадону по ассистам за Аргентину – 26. Они уступают лишь Месси, у Лео 54 паса

Анхель Ди Мария отдал 26-й голевой пас в составе сборной Аргентины.

35-летний футболист отметился двумя ассистами в игре отбора чемпионата мира-2026 против Боливии (3:0).

Теперь у Ди Марии 26 голевых пасов. По этому показателю он сравнялся с и уступает лишь Лионелю Месси, у которого 54 результативные передачи.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS