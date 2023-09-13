Ди Мария догнал Марадону по ассистам за Аргентину – 26. Они уступают лишь Месси, у Лео 54 паса

Теги Бенфика Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Диего Марадона сборная Боливии по футболу Анхель Ди Мария квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария отдал 26-й голевой пас в составе сборной Аргентины.

35-летний футболист отметился двумя ассистами в игре отбора чемпионата мира-2026 против Боливии (3:0).

Теперь у Ди Марии 26 голевых пасов. По этому показателю он сравнялся с Диего Марадоной и уступает лишь Лионелю Месси, у которого 54 результативные передачи.

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33 комментария

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bam bam
Ответ А. Мостовой
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че д он тогда по ассистам более чем в два раза меньше ?)
+23
-5
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Abdul Aziz
Ответ Отец Абду
Месси, Марадона и Ди Мария лучшие игроки в истории сборной Аргентины
Батистута тоже
+19
-1
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Отец Абду
Месси, Марадона и Ди Мария лучшие игроки в истории сборной Аргентины
+14
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Zed_patriot
феноменальные цифры у Месси
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Профессор из Кобхэма
Вот и примерная разница между Лео и Диего.

Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство.
По количеству трофеев четырехкратное.

Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2.

Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал.

Так что да, почти равные игроки, бгг.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Радость Ди Мария
Ди Мария круче Батистуты (второй бомбардир в истории сборной)? Вряд ли.
Да круче, Ди Мария играл в 2 финалах ЧМ и забивал за Аргентину во всех возможных финалах.
Ну вернее в финале 2014 он не играл, но формально многое сделал, чтобы Аргентина там сыграла.
Возможно его в 14 году и не хватило.

Батистута просто набил классную стату.
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Н.Ф.
Ответ Tazemyrat Tolayew
Вообще-то был в истории футбола, футболист рекордсмен, который одновременно был бомбардиром и плеймейкарам!? Если был такой пишите!
Дмитрий Лоськов в чемпионате России 2003 года:
14 голов + 20 ассистов
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ЭкспертДиванный
Ответ А. Мостовой
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Ты про Бруно Фернандеша?
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Радость Ди Мария
Ответ Отец Абду
Месси, Марадона и Ди Мария лучшие игроки в истории сборной Аргентины
Ди Мария круче Батистуты (второй бомбардир в истории сборной)? Вряд ли.
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llolishe
Теневой герой сборной что тут скажешь
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Tazemyrat Tolayew
Вообще-то был в истории футбола, футболист рекордсмен, который одновременно был бомбардиром и плеймейкарам!? Если был такой пишите!
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Радость Ди Мария
Ответ Профессор из Кобхэма
Вот и примерная разница между Лео и Диего. Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство. По количеству трофеев четырехкратное. Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2. Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал. Так что да, почти равные игроки, бгг.
Диего подставил сборную в 1982 (удаление) и в 1994 (дисквал за наркоту). Так что близко с Месси не стоит.
До кучи - Диего не выиграл Копа Америка. В сборной закончил с позором в 1994 в возрасте 34 года. Месси сыграет на Копа-24 в возрасте 37 лет.
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Я Гражданин Мира
Ответ Tazemyrat Tolayew
Вообще-то был в истории футбола, футболист рекордсмен, который одновременно был бомбардиром и плеймейкарам!? Если был такой пишите!
Такого не было и ближайшем будущем не ожидается.
Такой как Месси не каждый 100 лет рождается
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ddddan 2
Ответ Отец Абду
Месси, Марадона и Ди Мария лучшие игроки в истории сборной Аргентины
батистута,пассарелла,Кемпес?
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Игорь Климов
ЛЕО МЕССИ – РЕКОРДСМЕН ПО АССИСТАМ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА!
🥇 Лионель Месси - 361
🥈 Ференц Пушкаш - 359
🥉 Йохан Кройф - 358
𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙍𝙀𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝘼𝙇𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀 🐐🇦🇷
***
Лео Месси единственный футболист в истории, кто выигрывал Золотую Бутсу и при этом становился лучшим ассистентом в топ-5 Европы, а Лео это делал 2 раза!!!
Космос!!!
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Профессор из Кобхэма
Ответ Родя Раскольников
Ну, по уровню игры они действительно равные игроки. Лучшие в истории. То, что Мертенс и Инсинье забили больше Марадоны не делает их круче последнего.
Они не могут быть равными, потому что Месси больше забивал, больше отдавал и больше выиграл. Причем намного.
В 2012 Месси забил 91 гол за год, Марадона в Наполи забил 100 с копейками за 6 лет.
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Радость Ди Мария
Ответ Профессор из Кобхэма
Да круче, Ди Мария играл в 2 финалах ЧМ и забивал за Аргентину во всех возможных финалах. Ну вернее в финале 2014 он не играл, но формально многое сделал, чтобы Аргентина там сыграла. Возможно его в 14 году и не хватило. Батистута просто набил классную стату.
Ди Мария испугался Дона Переса и не вышел в экстра-таймы усилить игру - арги проиграли 0:1 немцам. У него была небольшая травма, но на 30 минут его хватило бы.
Игра в основное время была равной.
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Я Гражданин Мира
Ответ А. Мостовой
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Вы действительно так думаете или на зло фанатам Месси так говарите
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urloff
Анхель, поднажми!
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Один живой
Ответ Радость Ди Мария
Диего подставил сборную в 1982 (удаление) и в 1994 (дисквал за наркоту). Так что близко с Месси не стоит. До кучи - Диего не выиграл Копа Америка. В сборной закончил с позором в 1994 в возрасте 34 года. Месси сыграет на Копа-24 в возрасте 37 лет.
конечно подставил. В составе 9 чемпионов мира и ноль игры, бьют его, а он подставил)). Ты хоть один мат 82 года смотрел? 94 позор? Так там команда лошадей молодых здоровых была с Ортегой, а слили дешевой болгарщине и цыганщине в 1/8. Где там Батигол был, Симеоне, Руджерри, Ортега, Бальбо? Марадону слили, когда стало понятно, что турнир раскручен, последний турнир у руля фифы Авеланжа, при нем ни одно кубка у бразилов. Копа? Копу Пеле не выигрывал. Она второсортный турнир была и есть. При сегодняшнем уровне логистики туда не все хотят ехать, а раньше этот дворовый турнир ни кому не стучался. Посмотри сколько раз его топовая Бразилия выигрывала и сколько раз Уругвай. Каждому своё, кушай понятную всем очевидность, запивай сиропом и не думай.
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Пацанчик реальный
Ответ Профессор из Кобхэма
Вот и примерная разница между Лео и Диего. Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство. По количеству трофеев четырехкратное. Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2. Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал. Так что да, почти равные игроки, бгг.
🤦‍♀️🤦‍♀️
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Родя Раскольников
Ответ Профессор из Кобхэма
Вот и примерная разница между Лео и Диего. Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство. По количеству трофеев четырехкратное. Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2. Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал. Так что да, почти равные игроки, бгг.
Ну, по уровню игры они действительно равные игроки. Лучшие в истории.

То, что Мертенс и Инсинье забили больше Марадоны не делает их круче последнего.
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Rule1
Лучший и по голам и по ассистам ! Это же потолок ☝🏼
Куда выше ? Куда больше ? 🐐 прошёл эту игру с головы до пят
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Радость Ди Мария
Ответ Профессор из Кобхэма
Да круче, Ди Мария играл в 2 финалах ЧМ и забивал за Аргентину во всех возможных финалах. Ну вернее в финале 2014 он не играл, но формально многое сделал, чтобы Аргентина там сыграла. Возможно его в 14 году и не хватило. Батистута просто набил классную стату.
Батистуту и аргов в 1994 подставил один гениальный наркоман. Так подставил, что сильная сборная была деморализована и по сути развалилась в последнем матче в группе - не вышла в плофф.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Ёшкин
Интересно, тебя заминусовали, потому что не знают Пассареллу и Кемпеса? Держись, братишка
Кемпес дико переоценен. И Ди Мария, и Марадона, и уж тем более Месси на другой планете.
Достаточно просто разок увидеть игру Кемпеса, чтобы в эту компанию гениев его не включать. Потому что на их фоне Кемпес игрок уровня Николаса Гонсалеса.
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