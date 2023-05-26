Фигу о Роналду в «Аль-Насре»: «Решение играть в другой стране и на другом уровне – личное предпочтение каждого футболиста. Мы должны это уважать»

Теги Луиш Фигу Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Луиш Фигу заявил о необходимости уважать решение Криштиану Роналду играть в Саудовской Аравии.

38-летний португальский нападающий проводит нынешний сезон в составе «Аль-Насра». Он забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

«Решение играть в другой стране, культуре и на другом уровне – это личное предпочтение каждого футболиста на завершающем этапе карьеры.

Такие решения футболистов являются абсолютно личными. Мы должны их уважать», – сказал бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны».

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11 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Ответ blaugrano
Каком другом уровне? Роналду сказал, что саудовская лига вот-вот войдёт в топ-5 лиг мира. Обманул получается?
Так Саудовская лига возглавляет этот рейтинг, остальные к ней тянутся. Все ваши лол лиги и апоэл меркнут на фоне арабских звёзд, только там если фаворит проигрывает добавляют 20 минут 😁
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blaugrano
Каком другом уровне? Роналду сказал, что саудовская лига вот-вот войдёт в топ-5 лиг мира.
Обманул получается?
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onegin2007
Фигу тоже принимал решения, что аж свинные головы летели)
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T622222
И за другие бабки добавил он
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Предан Мадриду!!!
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как же ты прав, Фигу, но отбитые хейтеры этого не понимают
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Екн Лор
Ответ blaugrano
Каком другом уровне? Роналду сказал, что саудовская лига вот-вот войдёт в топ-5 лиг мира. Обманул получается?
Там как раз со следующего сезона Лига 1 вылетает из топ-5, наверное это он имел в виду, что освободится местечко
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Кузя Гитарист
Ответ blaugrano
Каком другом уровне? Роналду сказал, что саудовская лига вот-вот войдёт в топ-5 лиг мира. Обманул получается?
Интересно , Месси так же будет говорить про саудовскую лигу в след сезоне ?
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ onegin2007
Фигу тоже принимал решения, что аж свинные головы летели)
есть парочка интервью, что его подставили тогда
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ T622222
И за другие бабки добавил он
а ты за спасибо работаешь?
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