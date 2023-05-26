Фигу о Роналду в «Аль-Насре»: «Решение играть в другой стране и на другом уровне – личное предпочтение каждого футболиста. Мы должны это уважать»

Луиш Фигу заявил о необходимости уважать решение Криштиану Роналду играть в Саудовской Аравии.

38-летний португальский нападающий проводит нынешний сезон в составе «Аль-Насра». Он забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

«Решение играть в другой стране, культуре и на другом уровне – это личное предпочтение каждого футболиста на завершающем этапе карьеры.

Такие решения футболистов являются абсолютно личными. Мы должны их уважать», – сказал бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны».

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