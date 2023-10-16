Кержаков о Мостовом: «Он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто не играл»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Александр Мостовой Александр Медведев Спартак Суботица Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков рассказал об общении с Александром Мостовым.

– Кто из российских футбольных людей еще поздравлял с назначением [в «Спартак» из Суботицы]?

– Многие. Два моих тезки: Медведев и Мостовой, например. Всех перечислять не буду, боюсь кого-то забыть – люди обидятся.

– Вы с Мостовым на связи? Как сошлись, если не считать совместную игру на Евро-2004?

– Когда закончил карьеру, пару раз пересекались с ним на благотворительных мероприятиях, на матчах. С тех пор общаемся, и сейчас на связи.

– Расскажите Царю, каково быть тренером. А то он людей этой профессии, кажется, не особо ценит.

– Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет, – сказал Кержаков

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1 комментарий

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ApXuMaHqPuT
Мостовой просто недолюбливает тех, кто хоть каким-то футбольным делом занят, а не только языком чешет😑
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