Кержаков о Мостовом: «Он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто не играл»

Александр Кержаков рассказал об общении с Александром Мостовым.

– Кто из российских футбольных людей еще поздравлял с назначением [в « » из Суботицы]?

– Многие. Два моих тезки: и , например. Всех перечислять не буду, боюсь кого-то забыть – люди обидятся.

– Вы с Мостовым на связи? Как сошлись, если не считать совместную игру на Евро-2004?

– Когда закончил карьеру, пару раз пересекались с ним на благотворительных мероприятиях, на матчах. С тех пор общаемся, и сейчас на связи.

– Расскажите Царю, каково быть тренером. А то он людей этой профессии, кажется, не особо ценит.

– Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет, – сказал .

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