Филлипс интересен «Ньюкаслу». Клуб может купить хавбека «Сити» или взять в аренду с выкупом зимой (The Northern Echo)

Кэлвин Филлипс может перейти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл».

«Сороки» готовы подписать английского полузащитника зимой, если он решит покинуть «Сити», сообщает The Northern Echo. Главный тренер команды Эдди Хау определил позицию в опорной зоне как нуждающуюся в укреплении.

« » может сделать предложение как о полноценном трансфере , так и об аренде с опцией выкупа игрока. Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Кэлвину.

Филлипс перешел в « » из «Лидса» в 2022 году. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию