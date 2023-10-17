Филлипс интересен «Ньюкаслу». Клуб может купить хавбека «Сити» или взять в аренду с выкупом зимой (The Northern Echo)
Кэлвин Филлипс может перейти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл».
«Сороки» готовы подписать английского полузащитника зимой, если он решит покинуть «Сити», сообщает The Northern Echo. Главный тренер команды Эдди Хау определил позицию в опорной зоне как нуждающуюся в укреплении.
«Ньюкасл» может сделать предложение как о полноценном трансфере Филлипса, так и об аренде с опцией выкупа игрока. Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Кэлвину.
Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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