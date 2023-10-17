Филлипс интересен «Ньюкаслу». Клуб может купить хавбека «Сити» или взять в аренду с выкупом зимой (The Northern Echo)

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс может перейти из «Манчестер Сити» в «Ньюкасл».

«Сороки» готовы подписать английского полузащитника зимой, если он решит покинуть «Сити», сообщает The Northern Echo. Главный тренер команды Эдди Хау определил позицию в опорной зоне как нуждающуюся в укреплении. 

«Ньюкасл» может сделать предложение как о полноценном трансфере Филлипса, так и об аренде с опцией выкупа игрока. Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к Кэлвину. 

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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5 комментариев

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duI3AHHbIy_AHALuTuK
Ответ Gouliash
вместо Родри будет сидеть под Гимараешем. очень правдоподобно
мне кажется на место Тонали, нет?
+14
-1
+13
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Gouliash
вместо Родри будет сидеть под Гимараешем. очень правдоподобно
+4
0
+4
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sema mixajlov
Удивительно как он уже больше года не играет, но вызывается в сборную и котируется другими клубами
+3
0
+3
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Иван Величко
Если Тонали дадут дискву на 7-9 месяцев, то аренда самое то
0
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zzzeeerrrooo
Ответ sema mixajlov
Удивительно как он уже больше года не играет, но вызывается в сборную и котируется другими клубами
Так он сидит на лавке лучшеко клуба Европы и под лучшим опорником мира
0
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