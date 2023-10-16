Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Португалия выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса.

Сегодня пиренейская команда разгромила сборную Боснии и Герцеговины (5:0) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 8 побед с общим счетом 32:2. 9 голов на счету форварда Криштиану Роналду.

Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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25 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ Direct free kick
Сантуш, как ты там?
Да я думаю вполне неплохо, человек принёс единственный серьёзный трофей за всю историю сборной как никак, а разгромы карликов то еще мерило успеха, посмотрим что на Евро Мартинес сделает, но тотальное отпинывание Сантуша обидевшимися на него фанатиками Роналду смотрится конечно максимально смешно
+47
-13
+34
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20!8
Роналду, конечно , якорь для сборной, человек забил почти треть голов команды, дааа
+29
-8
+21
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Direct free kick
Сантуш, как ты там?
+21
-17
+4
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King_X
Ответ Игорь Климов
Сколько с пенальти голов?
Почти как у Лео на ЧМ, где вы вдруг перестали их считать зашкваром 😂😂🤦🏻‍♂️
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Роман
Такой Португалия и должна быть. Проходить со счётом 3:0 и выше.
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+3
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Блуждающий странник
Ответ 2vdhrvmmzf
Да я думаю вполне неплохо, человек принёс единственный серьёзный трофей за всю историю сборной как никак, а разгромы карликов то еще мерило успеха, посмотрим что на Евро Мартинес сделает, но тотальное отпинывание Сантуша обидевшимися на него фанатиками Роналду смотрится конечно максимально смешно
Да дай попсе насладиться. Вся эта бригада экспертов из комментариев начнет писать в духе "ха-ха-ха как и ожидалось Мартинес провалился" )
Иронично, что буквально час назад он писал, что Моуриньо хорош в Роме из-за тилула Лиги Конференций, но Сантуш с титулом ЧЕ плох)
+8
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+2
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Overkiller
Ответ Direct free kick
Сантуш, как ты там?
Он с этой сборной выиграл ЕВРО и Лигу Наций, единственные трофеи Португалии в истории.
Так что он, думаю, прекрасно.
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Кирилл Конопельченко
В 38 лет такое творить на поле👏🏻👏🏻👏🏻
+3
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Enchanter WIZZARD
Португалии нужна проверка топ сборной
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Дзмітрый Фарботка
должны брать медали на Евро
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Кирилл Конопельченко
Ответ Tristan...
Это команда забивает через него
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Станислав Л
Ответ 20!8
Роналду, конечно , якорь для сборной, человек забил почти треть голов команды, дааа
открою тебе секрет - без роналду португалы также вышли бы с первого места🤷‍♂️
+2
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