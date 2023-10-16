Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов
Португалия выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса.
Сегодня пиренейская команда разгромила сборную Боснии и Герцеговины (5:0) в квалификации Евро-2024.
С начала 2023 года португальцы одержали 8 побед с общим счетом 32:2. 9 голов на счету форварда Криштиану Роналду.
Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Иронично, что буквально час назад он писал, что Моуриньо хорош в Роме из-за тилула Лиги Конференций, но Сантуш с титулом ЧЕ плох)
Так что он, думаю, прекрасно.