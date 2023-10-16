Португалия при Мартинесе выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2. Роналду забил 9 голов

Португалия выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса.

Сегодня пиренейская команда разгромила сборную Боснии и Герцеговины (5:0) в квалификации Евро-2024.

С начала 2023 года португальцы одержали 8 побед с общим счетом 32:2. 9 голов на счету форварда .

досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

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