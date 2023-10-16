Бруну о Роналду: «В Португалии появится еще один Криштиану, надеюсь, но это маловероятно. Все игроки меняются с годами, но он продолжает забивать»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш считает что никто не сможет заменить Криштиану Роналду в сборной.

«Надеюсь, что у Португалии появится еще один Криштиану Роналду, но я думаю, что это маловероятно. Мы, португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он все еще может нам дать.

Неважно, что о нем часто говорят: «Он уже не тот, кем был раньше». Все игроки с годами должны адаптироваться и меняться, но Криштиану, несмотря на это, продолжает делать то, что у него получается лучше всего – забивать голы», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

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7 комментариев

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Dexter Morgan
Да, таких, как Криштиану, больше не будет. Лучший игрок в истории футбола.
+11
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Vatikan
Ответ Vovker
Сейчас нам в комментах объяснят, что всё на самом деле не так, все голы Роналду - липовые, а сам он худший в мире футболист.
Нельзя назвать одного из лучших худшим!
+4
0
+4
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PIT-BUL
Ответ Dexter Morgan
Да, таких, как Криштиану, больше не будет. Лучший игрок в истории футбола.
обычно в таких постах всегда добавляют статистику голы + передачи + ЗМ . Не отставай )
+1
-1
0
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Dexter Morgan
Ответ PIT-BUL
обычно в таких постах всегда добавляют статистику голы + передачи + ЗМ . Не отставай )
Зачем? Все эту статистику знают)))
+1
-1
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Экспертное мнение
Ответ Dexter Morgan
Да, таких, как Криштиану, больше не будет. Лучший игрок в истории футбола.
Даже не лучший Ronaldo в истории футбола)))
+1
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