Бруну о Роналду: «В Португалии появится еще один Криштиану, надеюсь, но это маловероятно. Все игроки меняются с годами, но он продолжает забивать»
Бруну Фернандеш считает что никто не сможет заменить Криштиану Роналду в сборной.
«Надеюсь, что у Португалии появится еще один Криштиану Роналду, но я думаю, что это маловероятно. Мы, португальцы, должны наслаждаться им и тем, что он все еще может нам дать.
Неважно, что о нем часто говорят: «Он уже не тот, кем был раньше». Все игроки с годами должны адаптироваться и меняться, но Криштиану, несмотря на это, продолжает делать то, что у него получается лучше всего – забивать голы», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
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