Член комитета по этике РФС Созин об отказе от легионеров: «Не будут люди смотреть футбол только с нашими! Ходят на звезд, их и так мало. Зачем все разрушать дальше?»

Член комитета по этике РФС высказался о возможности отказаться от легионеров в российском футболе.

«Я вчера смотрел несколько матчей Мир РПЛ через призму предложения заместителя гендиректора Аршавина убрать легионеров из лиги, чтобы играли только наши мальчишки.

Хотя еще до тура понимал, что те кто вкладывают в наш футбол большие деньги: букмекеры и титульные спонсоры, «МИР», например, вздрогнули. Они вкладывают в то, что должно быть смотрибельно. Не будут люди смотреть футбол с участием только наших ребят!

В этом туре именно легионеры определяли классный игру нескольких команд. А для тех, кто хочет смотреть на своих молодых, есть ЮФЛ.

Но люди ходят на звезд, которых и так осталось мало. Зачем же разрушать все дальше? Да и не забывайте: те, кто со звездами тренируется, растут в процессе работы.

В таких идеях тогда можно пойти еще дальше: убрать и легионеров, и игроков старше 27 лет. Нравится такая лига? Вряд ли, ведь такого просто не может быть в адекватном мире. Искусственные методы не приводили ни к чему хорошему, никогда.

А в заявлении Аршавина меня смутило еще и то, что заместитель генерального директора по спортивному развитию говорит о желании играть без легионеров, а клуб тем временем продлевает контракты с Венделом, Клаудиньо и Малкомом. Как-то не в унисон работа получается», – заявил .