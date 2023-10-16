Спортдиректор «Ювентуса» о трансферных неудачах: «Поиск игрока – как поиск девушки. Думаешь, что она та самая, приводишь домой – а она не готовит, не убирает и не гладит одежду»

Теги Ювентус серия А Италия девушки и спорт Кристиано Джунтоли Футбол

Спортдиректор «Ювентуса» сравнил покупку футболистов с выбором девушки.

«Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, но все равно их много.

Поиск игрока можно сравнить с поиском девушки. Ты думаешь, что она та самая, приводишь ее домой и понимаешь, что она не умеет готовить, не убирает, не гладит одежду...

На очень многие факторы надо обращать внимание, нужно понимать критерии, по которым можно сравнивать, понимать роли.

Ошибок много, но есть и успехи, и за них я благодарен», – сказал Кристиано Джунтоли.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Ностальгическое Дерьмо
А она ещё и съезжать не хочет, но тут в дело вступает старая добрая итальянская подстава, у нее в крови находят наркотики, а потом и не только в крови
+19
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ностальгическое Дерьмо
А она ещё и съезжать не хочет, но тут в дело вступает старая добрая итальянская подстава, у нее в крови находят наркотики, а потом и не только в крови
Ну, хоть не голову Собчак и на том спасибо🤓
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goodok
А просто искать девушек нужно не в ночных клубах, а в библиотеках и на литературных кружках. Так больше шансов будет, что в быту помогать будет. А то наберете эскортниц, а потом удивляетесь почему так
+3
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Артем Русанов
Хана тебе, чувак 😄
+1
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Н.Ф.
Один игрок — любит, один — одежду шьёт, один — пищу варит, один — детей кормит... И всё один?
©
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Леван Мкртчян
"Приводишь девушку домой, а она не умеет готовить, не убирает, не гладит одежду.....да еще и тестостерона у неё в разы больше, чем у тебя
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svft
Ты думаешь, что она та самая, приводишь ее домой и понимаешь, что это Погба
+2
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HellLight
сейчас феминистки тебе обьяснят кто должен готовить есть и гладить одежду)
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Роман
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Потенциальные новички Ювентуса напряглись🤓
Теперь новички Ювентуса знают, что им нужно уметь готовить, убираться и гладить.
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Алексей Игоревич
Аххахахах а чем тогда скауты занимаются? Если берём его пример - Заранее нельзя выяснить, насколько подходит тебе данная девушка, умеет ли она готовить и т.д?

Боже, и это сказал Джунтоли, собравший чудесный Наполи
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Olololoshka
Вот это скаутинг, а параллели и вовсе на грани фантастики. Последняя Нобелевская лауреатка по экономике как раз про такие удивительные требования писала. Пусть попробует поискать не девушку, а специального человека, который будет заниматься бытом за деньги. Может, новые мысли и в скаутинге появятся.
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ХавиГави_Паратрупер
Потенциальные новички Ювентуса напряглись🤓
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Pertinax Gandi
Многие современные девушки уже этим не занимаются. Говорят, что еду можно заказать, уборщицу нанять, а одежду сдавать в глажку. А женщину надо боготворить! ☝️
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Заяцволк
Точно, а потом она ещё с тебя может требовать 20 млн в конверте, лучше конечно не попадать так
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Роман
Интересная аналогия, насчёт допингиста не очень было понятно на что надеялись, резко изменит образ жизни после стольких лет?
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Михо
Ответ Роман
Интересная аналогия, насчёт допингиста не очень было понятно на что надеялись, резко изменит образ жизни после стольких лет?
Так эти годы «девушка» жила с другим мужиком, старым и некрасивым, когда вернется ко мне, все будет у нас как прежде🥰😃
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Леван Мкртчян
Ответ Olololoshka
Вот это скаутинг, а параллели и вовсе на грани фантастики. Последняя Нобелевская лауреатка по экономике как раз про такие удивительные требования писала. Пусть попробует поискать не девушку, а специального человека, который будет заниматься бытом за деньги. Может, новые мысли и в скаутинге появятся.
Ну, там всё-таки больше про исследование рынка труда по гендерной классификации , в её работе
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Заяцволк
Ответ goodok
А просто искать девушек нужно не в ночных клубах, а в библиотеках и на литературных кружках. Так больше шансов будет, что в быту помогать будет. А то наберете эскортниц, а потом удивляетесь почему так
Пару недель назад был на эротическом массаже, и прям понравилась массажистка, видимо я ей тоже, сама предложила записать её телефон. Позвонил 2 дня назад, говорит в отпуске, звони позже. Она видимо к категории эскортниц относится ? Хотя может быть она эрудированная, речь-то грамотная, размеренная, может быть она днём в библиотеке, а вечером на массаже, вот хз, звать её домой, или нет ?
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