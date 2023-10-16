Спортдиректор «Ювентуса» о трансферных неудачах: «Поиск игрока – как поиск девушки. Думаешь, что она та самая, приводишь домой – а она не готовит, не убирает и не гладит одежду»

Спортдиректор «Ювентуса» сравнил покупку футболистов с выбором девушки.

«Мы стараемся допускать как можно меньше ошибок, но все равно их много.

Поиск игрока можно сравнить с поиском девушки. Ты думаешь, что она та самая, приводишь ее домой и понимаешь, что она не умеет готовить, не убирает, не гладит одежду...

На очень многие факторы надо обращать внимание, нужно понимать критерии, по которым можно сравнивать, понимать роли.

Ошибок много, но есть и успехи, и за них я благодарен», – сказал .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию