Директор «Юве» Джунтоли о скудетто: «Наша цель – вернуться в ЛЧ. Нужно мыслить здраво»

Директор «Ювентуса» оценил шансы команды на скудетто в этом сезоне.

После 8 туров « » занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего « » на 4 очка.

«Есть проекты, которые выше нас. «Милан», « », « » – мы ставим перед собой цель вернуться в чемпионов и расти, несмотря ни на что. В прошлом году мы завершили сезон третьими.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по экономическим соображениям, выступления в еврокубках повысили бы стоимость игроков. Мы должны мыслить здраво и думать о том, чтобы попасть в первую четверку. Посмотрим, что будет весной», – сказал Кристиано Джунтоли на Festival dello Sport.

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