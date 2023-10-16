Директор «Юве» Джунтоли о скудетто: «Наша цель – вернуться в ЛЧ. Нужно мыслить здраво»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Кристиано Джунтоли Футбол

Директор «Ювентуса» оценил шансы команды на скудетто в этом сезоне.

После 8 туров «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 4 очка.

«Есть проекты, которые выше нас. «Милан», «Интер», «Наполи» – мы ставим перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов и расти, несмотря ни на что. В прошлом году мы завершили сезон третьими.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по экономическим соображениям, выступления в еврокубках повысили бы стоимость игроков. Мы должны мыслить здраво и думать о том, чтобы попасть в первую четверку. Посмотрим, что будет весной», – сказал Кристиано Джунтоли на Festival dello Sport.

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11 комментариев

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Kubinec_
Ответ ciao.ragazzi.2519
на бумаге да, но по составу и обойме, мы легко можем забрать скудетоо
нас Рома скоро перегонит по стоимости состава. ты о чем?
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Kubinec_
все правильно сказал. в данный момент Ювентус не конкурент за скудетто
+3
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Заяцволк
Бгг, бгг, "Мы хотим попасть в Лигу чемпионов не потому, что мы - Ювентус, а по экономическим соображениям" )) Аллегри знатно покусал его )
+3
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ciao.ragazzi.2519
Ответ Kubinec_
все правильно сказал. в данный момент Ювентус не конкурент за скудетто
на бумаге да, но по составу и обойме, мы легко можем забрать скудетоо
+3
-2
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Vatikan
Аллегри лучше всех подходит под эти задачи!
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vel
Не с того начинают в Юве. Ориентация на результат, без внимания к качеству игры - ни к чему хорошему не приведет.

"Главное попасть в ЛЧ, а там посмотрим" - тупиковый путь.

В прошлом сезоне мы играли в ЛЧ, но это не помогло повысить стоимость игроков. Наоборот, привело к её понижению. Настолько убого играл Юве.

Занять 4-е место в Серии А клубу с экономическими возможностями Ювентуса много ума не надо. Но дальше то что? Выйти в ЛЧ, чтобы снова получать по мордасам, играя в УГ футбол, от клубов уровня Маккаби - продолжение обесценивания игроков.

Так что попадание в ЛЧ не панацея.

Нужен тренер, который ставит игру. Качественную, активную, современную. Тогда игроки начнут прогрессировать и расти в цене. Следом придет и результат.
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Владимир Владимир
Интересно, критики Аллегри будут в адрес Джунтоли писать тоже самое про неудачника, того, кто гробит клуб и, вообще, что это "не менталитет Ювентуса"?
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Raman Juve
Ответ ciao.ragazzi.2519
на бумаге да, но по составу и обойме, мы легко можем забрать скудетоо
если убрать Кьезу, Влаховича и Бремера, то все остальное состав уровня Фьорентины
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Kubinec_
Ответ PIT-BUL
ради этого мы купим ещё ни одного рефери
ну тебе чувство юмора точно не помешало бы купить
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