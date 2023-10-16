Директор «Юве» Джунтоли о скудетто: «Наша цель – вернуться в ЛЧ. Нужно мыслить здраво»
Директор «Ювентуса» оценил шансы команды на скудетто в этом сезоне.
После 8 туров «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 4 очка.
«Есть проекты, которые выше нас. «Милан», «Интер», «Наполи» – мы ставим перед собой цель вернуться в Лигу чемпионов и расти, несмотря ни на что. В прошлом году мы завершили сезон третьими.
Мы хотим попасть в Лигу чемпионов по экономическим соображениям, выступления в еврокубках повысили бы стоимость игроков. Мы должны мыслить здраво и думать о том, чтобы попасть в первую четверку. Посмотрим, что будет весной», – сказал Кристиано Джунтоли на Festival dello Sport.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
"Главное попасть в ЛЧ, а там посмотрим" - тупиковый путь.
В прошлом сезоне мы играли в ЛЧ, но это не помогло повысить стоимость игроков. Наоборот, привело к её понижению. Настолько убого играл Юве.
Занять 4-е место в Серии А клубу с экономическими возможностями Ювентуса много ума не надо. Но дальше то что? Выйти в ЛЧ, чтобы снова получать по мордасам, играя в УГ футбол, от клубов уровня Маккаби - продолжение обесценивания игроков.
Так что попадание в ЛЧ не панацея.
Нужен тренер, который ставит игру. Качественную, активную, современную. Тогда игроки начнут прогрессировать и расти в цене. Следом придет и результат.