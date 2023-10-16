«Юве» может бесплатно подписать Эрмосо или Джало на замену Алексу Сандро. Бразилец может перейти в Саудовскую Аравию

«Ювентус» ведет поиски нового защитника.

Контракт Алекса Сандро истекает в конце этого сезона, 32-летний футболист может перейти в Саудовскую Аравию.

Туринцы ищут игрока на замену бразильцу – желательно, чтобы трансфер был недорогим или бесплатным. Интерес «бьянконери» привлекли из « » и из « ».

Оба игрока могут стать свободными агентами по окончании сезона. Что касается Джало, то « » ждет его возвращения на поле – португалец не играл с марта этого года из-за травмы. Туринцы будут следить за игрой 23-летнего футболиста после восстановления, чтобы оценить целесообразность трансфера.

Подробную статистику Джало можно найти здесь, а Эрмосо – здесь.

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