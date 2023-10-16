«Юве» может бесплатно подписать Эрмосо или Джало на замену Алексу Сандро. Бразилец может перейти в Саудовскую Аравию

Теги Лилль Ювентус Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Алекс Сандро Марио Эрмосо Тиагу Джало Футбол

«Ювентус» ведет поиски нового защитника.

Контракт Алекса Сандро истекает в конце этого сезона, 32-летний футболист может перейти в Саудовскую Аравию.

Туринцы ищут игрока на замену бразильцу – желательно, чтобы трансфер был недорогим или бесплатным. Интерес «бьянконери» привлекли Марио Эрмосо из «Атлетико» и Тиагу Джало из «Лилля». 

Оба игрока могут стать свободными агентами по окончании сезона. Что касается Джало, то «Ювентус» ждет его возвращения на поле – португалец не играл с марта этого года из-за травмы. Туринцы будут следить за игрой 23-летнего футболиста после восстановления, чтобы оценить целесообразность трансфера. 

Подробную статистику Джало можно найти здесь, а Эрмосо – здесь

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7 комментариев

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Andrew Weird
Главное с Эрмосами - не целоваться
+10
-1
+9
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Simplicissimus
Ответ Andrew Weird
Главное с Эрмосами - не целоваться
я только из-за целованной бабы сюда зашел , а это не она((
+3
0
+3
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Аскар Батыров
Ответ Andrew Weird
Главное с Эрмосами - не целоваться
😄😀
+1
0
+1
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Islam Gasanov
Молодые и бесплатно ещё это точно Ювентус?
0
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0
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werowolf-gears
Сандро последний из великолепного окна лета 2015 остался...
0
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Kubinec_
я про уход Сандро лет 6 уже читаю каждое окно )
+1
-1
0
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Заяцволк
Ответ Islam Gasanov
Молодые и бесплатно ещё это точно Ювентус?
Что за вопрос ? В нашем Ювентусе тестостерон, ставки и гашиш - всё, что нужно молодёжи для счастья, они забесплатно готовы играть за наш Ювентус
0
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