Ибрагимович о кальчополи: «У «Юве» 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что мы лучшие»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Ювентус серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович считает несправедливым лишение «Ювентуса» двух скудетто.

Ибрагимович выступал за туринский клуб с 2004 по 2006 год, дважды став чемпионом Италии.Один из титулов был отдан «Интеру».

Впоследствии «Ювентус» был лишен обоих титулов и отправлен в Серию B в результате коррупционного скандала.

«У «Юве» 38 [чемпионских титулов], а не 36. Мы боролись каждый день, в каждом матче. На поле мы показали, что мы лучшие, и победили», – сказал Ибрагимович, игравший также за «Интер» и «Милан».

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6 комментариев

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Rabbia
Этим решением просто отбросили сериАл на лет 15 назад
Кальчаполли сплошной фарс
+3
0
+3
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no_one_perfect
Странно слышать это от Златана, который после перехода в Интер из Юве слал фотографии с кубком победителю серии А, который отобрали у юве и отдали Интеру, своим бывшим одноклубникам
+2
-1
+1
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fc Lida
нельзя не согласиться с Иброй
+1
-1
0
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