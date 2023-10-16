Ибрагимович о кальчополи: «У «Юве» 38 титулов, а не 36. На поле мы показали, что мы лучшие»

Златан Ибрагимович считает несправедливым лишение «Ювентуса» двух скудетто.

Ибрагимович выступал за туринский клуб с 2004 по 2006 год, дважды став чемпионом Италии.Один из титулов был отдан « ».

Впоследствии « » был лишен обоих титулов и отправлен в Серию B в результате коррупционного скандала.

«У «Юве» 38 [чемпионских титулов], а не 36. Мы боролись каждый день, в каждом матче. На поле мы показали, что мы лучшие, и победили», – сказал , игравший также за «Интер» и « ».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию