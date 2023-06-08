По делу о хищении 30 млн рублей на «Газпром Арене» завершено расследование. До 10 лет тюрьмы грозит экс-менеджерам «Водоканала» за завышение стоимости оборудования

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Газпром Арена (Крестовский) стадионы деньги Футбол

В Петербурге завершено расследование одного из дел о хищениях на «Газпром Арене».

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что бывшие менеджеры петербургского «Водоканала» предстанут перед судом по делу о хищениях. По версии следствия, они причинили ущерб городскому бюджету на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

«В период с июля 2016 года по июнь 2019 года одно из государственных учреждений Петербурга заключает государственный контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на выполнение работ по завершению строительства спортивного объекта», – говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, главный руководитель проекта «Водоканала» Андрей Поздеев создал коммерческую фирму, назначив своего знакомого директором, и отдал ей подряд на поставку оборудования, в котором была заранее завышена его стоимость на сумму свыше 24 миллионов рублей. С помощью аффилированной компании «Водоканалу» предоставили поддельные расчеты.

«По идентичной схеме, но чуть позже, ГУП заключил контракт с подконтрольной фирмой на поставку иностранного оборудования из Центральной Европы. Однако аффилированная компания под руководством 39-летнего мужчины в реальности поставила оборудование более низкого качества и не соответствующее проектной и исполнительной документации

«Для сокрытия подмены 39-летняя инженер «Водоканала» изготовила и установила поддельные шильды на оборудование. Для приема предоставленных подложных документов относительно свойств и качества товара был привлечен руководитель технического надзора «Водоканала», – сообщили в региональном ГУ МВД России.

По этому договору цена оборудования была завышена в шесть раз – вместо одного миллиона рублей «Водоканал» заплатил 6 миллионов. Таким образом, суммарный ущерб бюджету Санкт-Петербурга оценивается в 30 миллионов рублей.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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33 комментария

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T622222
А ха ха ха с 1,3 млрд долл 30 млн руб!??? Они там наверное бутылки собирали 🤣🤣🤣💦
+54
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Добрый Ретроград
Воры сажают воров.
+21
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+17
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Леван Мкртчян
Ответ T622222
А ха ха ха с 1,3 млрд долл 30 млн руб!??? Они там наверное бутылки собирали 🤣🤣🤣💦
Так 30 млн -- это как раз порог по делу ’Баклан арены’.
Всех кто воровал 30 млн и менее -- посадят.
Всех кто 30 млн и более -- повысят
+21
-5
+16
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Pok_Toholo
Незнаю как реагировать на такую новость, но на всякий случай предлагаю отправить спартак в пердив
+8
-2
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Удар Кержакова
Это только 1 дело среди многочисленных. Не воровали там только ленивые.
+6
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ilmir84
Ответ Добрый Ретроград
Воры сажают воров.
найдутся ли воры, которые посадят нынешних воров?)
+4
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Удар Кержакова
Ответ Хызыр
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😅 Президент курировал строительство стадиона))) Он наверное и косяки в проектах искал и счета отдельно у поставщиков на оборудование запрашивали для сравнения цен. Такие вы смешные.
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alik055
Напомнило сцену в камеди про тракторы
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Виталик Украинский
Если раскрутить всех воров и вернуть деньги в городской бюджет, стоимость аренды может снизиться наполовину.
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Andrey Yaroslavtsev
У них, что, одни 39-летние работают? Или работали?
+3
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Дмитрий9779
Завершено расследование одного из дел...
Оганесян тиснул 50 млн,эти 30 млн,ещё несколько дел ведётся.
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ilmir84
Ответ Леван Мкртчян
Так 30 млн -- это как раз порог по делу ’Баклан арены’. Всех кто воровал 30 млн и менее -- посадят. Всех кто 30 млн и более -- повысят
блииинн, пацаны нужный порог до повышения не добрали)))
+3
0
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Добрый Ретроград
Ответ ilmir84
найдутся ли воры, которые посадят нынешних воров?)
Революциённый трибунал и рея)
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Добрый Ретроград
Ответ T622222
А ха ха ха с 1,3 млрд долл 30 млн руб!??? Они там наверное бутылки собирали 🤣🤣🤣💦
Маленький обеденный фуршет.
+3
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ilmir84
Ответ Red Line
ахах нашли того, кто посидеть согласился) классика.
зицпредседатель Фукс всегда найдется. при любом режиме и правителе))))))))
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Хызыр
Комментарий удален модератором
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svft
ведь воруют, много воруют... я ведь вам помочь хотел, граждане судьи, и потому всё это вот так получилось (с)
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андрэ
интересно бы узнать наименование оборудования)
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Александр Белый
Вот и виновные за распил.Виноват водоканал,всё деньги в трубу
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