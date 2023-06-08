По делу о хищении 30 млн рублей на «Газпром Арене» завершено расследование. До 10 лет тюрьмы грозит экс-менеджерам «Водоканала» за завышение стоимости оборудования

В Петербурге завершено расследование одного из дел о хищениях на «Газпром Арене».

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что бывшие менеджеры петербургского «Водоканала» предстанут перед судом по делу о хищениях. По версии следствия, они причинили ущерб городскому бюджету на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

«В период с июля 2016 года по июнь 2019 года одно из государственных учреждений Петербурга заключает государственный контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на выполнение работ по завершению строительства спортивного объекта», – говорится в сообщении МВД.

По версии следствия, главный руководитель проекта «Водоканала» Андрей Поздеев создал коммерческую фирму, назначив своего знакомого директором, и отдал ей подряд на поставку оборудования, в котором была заранее завышена его стоимость на сумму свыше 24 миллионов рублей. С помощью аффилированной компании «Водоканалу» предоставили поддельные расчеты.

«По идентичной схеме, но чуть позже, ГУП заключил контракт с подконтрольной фирмой на поставку иностранного оборудования из Центральной Европы. Однако аффилированная компания под руководством 39-летнего мужчины в реальности поставила оборудование более низкого качества и не соответствующее проектной и исполнительной документации

«Для сокрытия подмены 39-летняя инженер «Водоканала» изготовила и установила поддельные шильды на оборудование. Для приема предоставленных подложных документов относительно свойств и качества товара был привлечен руководитель технического надзора «Водоканала», – сообщили в региональном ГУ МВД России.

По этому договору цена оборудования была завышена в шесть раз – вместо одного миллиона рублей «Водоканал» заплатил 6 миллионов. Таким образом, суммарный ущерб бюджету Санкт-Петербурга оценивается в 30 миллионов рублей.

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