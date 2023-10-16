Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» зимой. Весной с ним продлили контракт, удвоив зарплату

Эрик-Максим Шупо-Мотинг может покинуть «Баварию».

По информации Kicker, в клубе ценят игрока, однако в основном с точки зрения не спортивного, а психологического фактора. Не исключено, что нападающий покинет «Баварию» этой зимой, что позволит выручить деньги за его продажу.

Весной клуб продлил с ним контракт, удвоив зарплату.

Также сообщается, что «Баварию», вероятнее всего, покинет .

Контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 34-летний форвард забил 1 гол в 6 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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