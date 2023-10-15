Карпин о вызове в сборную игроков 30+ лет: «Изменим позицию, будем вызывать до 30,5. Решу, как бог на душу положит»

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Гавр Александр Кокорин Георгий Джикия Далер Кузяев ахахаха Футбол

Валерий Карпин высказался о вызове в сборную России игроков старше 30 лет.

– Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего Кузяева, через месяц 30 будет Джикии. Ваша позиция поменялась?

– Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.

– Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний Кокорин.

– Это же не 30 лет.

– Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?

– Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.

– По какому принципу вы решаете?

– Мы завтра захотим – будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу, – сказал главный тренер сборной России.

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22 комментария

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Сослан Бедоев
Карпин-быдлан
Журналист-душнила
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superbro
Карпин, как всегда, между строк один ответ - чего надо, отвалите #####
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Spaten
Станешь тут быдланом с такими вопросами. Задал бы он такой вопрос Черчесову, попал бы на губу)
+16
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Владислав Брехов
Ответ Spaten
Станешь тут быдланом с такими вопросами. Задал бы он такой вопрос Черчесову, попал бы на губу)
А что не так именно с этими вопросами?
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Miknik
Валера держится из последних сил). Журналисты наши футбольные, клоуны конечно, но похоже это тенденция и будет только хуже.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Overkiller
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Сергей «Serge» Малевич
Походу, с кого-то пример берёт...
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dreamstep
Журналист прикопался к Валере, смешно ну какой Кокорин, он чисто доигрывает на Кипре в удовольствие. Тот же Кузяев ещё пригодится, поэтому и вызывают.
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Великий Алонсо
Журналист клоун. 31-32, даже 34-35 это какой-то старческий возраст? Почему футболист не может хорошо играть в таком возрасте? Что за тупые вопросы?
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vincent vega
Карпин, браво! На уровне, как всегда!
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fil_spb
Ответ Overkiller
Комментарий удален модератором
В теме про вызов в сборную от тебя треп про "призыв в РФ". В теме про Мостового ты вставил комментарий про "глубинный народ". В теме про Ари вспомнил "моль". И это только за один последний час. Ты конечно эталонный приплетатель и борцун. Мечта спортса.
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Spartakovec navsegda
Ответ Великий Алонсо
Журналист клоун. 31-32, даже 34-35 это какой-то старческий возраст? Почему футболист не может хорошо играть в таком возрасте? Что за тупые вопросы?
В чем клоунада? Человек пытается понять критерии главного тренера по вызову возрастных игроков, им же ранее озвученные.
Если 32-35 нормальный возраст, то как звучит ответ: "Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35"?
Подсказка, если не ясно, вопросы журналиста идут выделенным цветом, ответы тренера не выделенным.
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