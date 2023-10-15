Карпин о вызове в сборную игроков 30+ лет: «Изменим позицию, будем вызывать до 30,5. Решу, как бог на душу положит»

Валерий Карпин высказался о вызове в сборную России игроков старше 30 лет.

– Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего , через месяц 30 будет . Ваша позиция поменялась?

– Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.

– Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний .

– Это же не 30 лет.

– Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?

– Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.

– По какому принципу вы решаете?

– Мы завтра захотим – будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу, – сказал главный тренер сборной России.

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