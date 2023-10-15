Карпин о вызове в сборную игроков 30+ лет: «Изменим позицию, будем вызывать до 30,5. Решу, как бог на душу положит»
Валерий Карпин высказался о вызове в сборную России игроков старше 30 лет.
– Год назад вы говорили, что не видите смысла вызывать игроков 30 лет и старше. Сейчас вызвали 30-летнего Кузяева, через месяц 30 будет Джикии. Ваша позиция поменялась?
– Ну, изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет.
– Тогда есть и другие такие футболисты, которые играют постоянно. Например, 32-летний Кокорин.
– Это же не 30 лет.
– Какая разница? Зачем тогда вызывается Кузяев из Франции?
– Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35.
– По какому принципу вы решаете?
– Мы завтра захотим – будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу, – сказал главный тренер сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Журналист-душнила
Если 32-35 нормальный возраст, то как звучит ответ: "Он вызывается, потому что через год-два ему будет 31-32 года, а не 34-35"?
Подсказка, если не ясно, вопросы журналиста идут выделенным цветом, ответы тренера не выделенным.