Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол. Они едва не плакали на допросе

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Сандро Тонали и Николо Дзаньоло признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах.

По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы.

В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты. Оба футболиста отрицают, что разговаривали с Николо Фаджоли о ставках на футбол.

Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

11 комментариев

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avalanch
норм Милан спихнул тонали
+21
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Сергей Орлов
Кексики)
+4
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Kubinec_
Ответ андрей кольцов
Спортсменам запрещено играть, на сколько я знаю
запрещено ставить на дисциплину которую представляют. если я не ошибаюсь
+4
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+4
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JuveForever
Умные спортсмены только в шахматах что ли?
+3
0
+3
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Акира_1
В случае чего больше всех будет плакать Ньюкасл.
+3
0
+3
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whereissuso
Если верить прессе, Тоналли вообще по любому возможному поводу плачет
+2
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Jens Provgaard
Ответ Акира_1
В случае чего больше всех будет плакать Ньюкасл.
да и Вилла тоже не в восторге . Как и сборная Италии
+2
0
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Aleksey7777
Своим законом сейчас убьют будущее сборной Италии.
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Алешка Терминатор
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Ответ JuveForever
Умные спортсмены только в шахматах что ли?
Все там, например, Каспаров
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андрей кольцов
Ответ gukmamop
я вот только не понимаю, в чем проблема играть на легальных площадках?
Спортсменам запрещено играть, на сколько я знаю
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