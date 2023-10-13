Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол. Они едва не плакали на допросе

Сандро Тонали и Николо Дзаньоло признались полиции в том, что играли в азартные игры на нелегальных платформах.

По данным La Repubblica, вечером 12 октября следователи навестили игроков на тренировочной базе сборной Италии в Коверчано.

Полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» на допросе сообщили, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи. Во время дачи показаний игроки с трудом сдерживали слезы.

В рамках расследования полиция изъяла у Тонали и Дзаньоло телефоны и планшеты. Оба футболиста отрицают, что разговаривали с Николо Фаджоли о ставках на футбол.

Ранее полузащитник «Ювентуса» признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках