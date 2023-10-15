Беларусь вела 3:1 у Швейцарии, но пропустила на 89-й и 90-й. Белорусы ни разу не побеждали швейцарцев – 1 ничья, 4 поражения
Сборная Беларуси упустила победу над командой Швейцарии в концовке встречи.
Команды встретились в матче отборочной стадии Евро-2024. Команда Карлоса Алоса вела со счетом 3:1 к 88-й минуте.
Швейцарцы сумели отыграться, забив голы на 89-й и 90-й минутах – отличились Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни.
Это был 5-й матч в истории между этими сборными. Ранее Швейцария одержала 4 победы с общим счетом 9:0.
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Кибунпарк»
- Голы:
- 1:0 – 28 Шакири, 1:1 – 61 Эбонг, 1:2 – 69 Поляков, 1:3 – 84 Антилевский, 2:3 – 89 Аканджи, 3:3 – 90 Амдуни.
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Швейцария –
Зоммер, Лотомба, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия, 73), Шакири, Джака, Фройлер, Штеффен (Ндойе, 73), Соу (Амдуни, 62), Иттен (Зекири, 62).
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Беларусь –
Игнатович, Карпович, Политевич, Поляков, Волков, Малькевич (Климович, 83), Эбонг, Корзун (Павловец, 90), Бочеров (Морозов, 65), Концевой (Антилевский, 46), Бахар (Печенин, 64).
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