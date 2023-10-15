Беларусь вела 3:1 у Швейцарии, но пропустила на 89-й и 90-й. Белорусы ни разу не побеждали швейцарцев – 1 ничья, 4 поражения

Сборная Беларуси упустила победу над командой Швейцарии в концовке встречи.

Команды встретились в матче отборочной стадии Евро-2024. Команда Карлоса Алоса вела со счетом 3:1 к 88-й минуте.

Швейцарцы сумели отыграться, забив голы на 89-й и 90-й минутах – отличились Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни.

Это был 5-й матч в истории между этими сборными. Ранее Швейцария одержала 4 победы с общим счетом 9:0.

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