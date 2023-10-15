Беларусь вела 3:1 у Швейцарии, но пропустила на 89-й и 90-й. Белорусы ни разу не побеждали швейцарцев – 1 ничья, 4 поражения

Теги высшая лига Швейцария сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Сборная Швейцарии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Беларуси упустила победу над командой Швейцарии в концовке встречи.

Команды встретились в матче отборочной стадии Евро-2024. Команда Карлоса Алоса вела со счетом 3:1 к 88-й минуте. 

Швейцарцы сумели отыграться, забив голы на 89-й и 90-й минутах – отличились Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни. 

Это был 5-й матч в истории между этими сборными. Ранее Швейцария одержала 4 победы с общим счетом 9:0. 

Швейцария – Беларусь 3:3 (1:0, 2:3)
Дата проведения
15 октября, 19.00, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Шакири, 1:1 – 61 Эбонг, 1:2 – 69 Поляков, 1:3 – 84 Антилевский, 2:3 – 89 Аканджи, 3:3 – 90 Амдуни.
ШвейцарияЗоммер, Лотомба, Шер, Аканджи, Родригес (Гарсия, 73), Шакири, Джака, Фройлер, Штеффен (Ндойе, 73), Соу (Амдуни, 62), Иттен (Зекири, 62).
БеларусьИгнатович, Карпович, Политевич, Поляков, Волков, Малькевич (Климович, 83), Эбонг, Корзун (Павловец, 90), Бочеров (Морозов, 65), Концевой (Антилевский, 46), Бахар (Печенин, 64).
Предупреждения:
Политевич (4), Зекири (77), Печенин (89), Климович (90), Корзун (90).

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12 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Обидная ничья. Белорусы могли реальную сенсацию сотворить.
+17
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Schiaff1no
Ответ Cruel Snake
Да это собственно ##### Другой вопрос, почему «Беларусь» допущена, а мы нет?
Вам серьезно объяснять нужно разницу?
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-5
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Артур Артур
Досадная ничья для белорусов
+6
-2
+4
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ТрактоПоктер
Белорусы просто красавчики!
Жаль не удалось косоваров обыграть....
+5
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Johnie
А матч был вполне себе...
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Dmitrij Glazkov
Ответ Schiaff1no
Вам серьезно объяснять нужно разницу?
Объясни мне
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Schiaff1no
Ответ Дмитрий Агалаков
Обидная ничья. Белорусы могли реальную сенсацию сотворить.
Ну учитывая 0-5 в первом матче и общее состояние сборной, это вполне записать в мини-сенсации
+2
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Cruel Snake
Ответ Schiaff1no
Вам серьезно объяснять нужно разницу?
Да!
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mrx483
Учитывая обоюдные косяки в обороне, результат закономерный. Сейчас им в ноябре главное дома Андорру обыграть и желательно с крупным счетом...
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Гаубиц
Вела у Швейцарии - это на каком языке?
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