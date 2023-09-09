Квалификация Евро-2024. Бельгия в гостях у Азербайджана, Англия сыграет с Украиной, Италия против Северной Македонии

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Сборная Бельгии сыграет в гостях с Азербайджаном в 5-м туре отбора Евро-2024.

Также в субботу Англия встретится с Украиной, Италия будет противостоять на выезде Северной Македонии.

Евро-2024

Отборочный турнир

5-й тур

Азербайджан – Бельгия
Дата проведения
9 сентября, 16.00, «Далга Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эстония – Швеция
Дата проведения
9 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Украина – Англия
Дата проведения
9 сентября, 19.00, «Городской стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Андорра – Беларусь
Дата проведения
9 сентября, 19.00, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Румыния – Израиль
Дата проведения
9 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Косово – Швейцария
Дата проведения
9 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Северная Македония – Италия
Дата проведения
9 сентября, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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9 комментариев

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lalique
За красивый футбол в игре Украина-Англия!)
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Азамат
Северная Македония-Италия матч реванш
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Social Warrior
Ответ lalique
За красивый футбол в игре Украина-Англия!)
Согласен, будет красиво если жовто-блакитных нелюдей нагнут в позу 5:0)))
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