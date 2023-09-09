Квалификация Евро-2024. Бельгия в гостях у Азербайджана, Англия сыграет с Украиной, Италия против Северной Македонии
Сборная Бельгии сыграет в гостях с Азербайджаном в 5-м туре отбора Евро-2024.
Также в субботу Англия встретится с Украиной, Италия будет противостоять на выезде Северной Македонии.
Евро-2024
Отборочный турнир
5-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 16.00, «Далга Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Городской стадион»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Estadi Nacional»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.45, «Филипп II»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
9 комментариев