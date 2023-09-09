Квалификация Евро-2024. Бельгия в гостях у Азербайджана, Англия сыграет с Украиной, Италия против Северной Македонии

Сборная Бельгии сыграет в гостях с Азербайджаном в 5-м туре отбора Евро-2024.

Также в субботу встретится с , будет противостоять на выезде Северной Македонии.

Евро-2024

Отборочный турнир

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS