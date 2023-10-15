Где смотреть Сборная Англии – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 17 октября
Во вторник, 17 октября, сыграют сборная Англии и сборная Италии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Англии – сборная Италии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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