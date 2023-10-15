Сборная Польши взяла в самолет группу болельщиков после матча с Фарерами. Из-за плохой погоды рейсы с островов отменяли
Сборная Польши взяла в свой самолет болельщиков после матча с Фарерами.
Команда задержалась на Фарерских островах из-за нелетной погоды после победы над командой хозяев (2:0) в квалификации Евро-2024.
Чартерный рейс сборной вылетел в субботу. Польская федерация футбола предоставила места в самолете группе из примерно 10 болельщиков сборной, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся отмены рейсов.
Среди них был Анджей Бобовски, известный как «король польских болельщиков». На игры фанат, посетивший 12 последних чемпионатов мира, надевает костюм короля с короной.
Сегодня сборная Польши проведет следующий матч отбора – дома с Молдовой.
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