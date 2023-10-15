Сборная Польши взяла в самолет группу болельщиков после матча с Фарерами. Из-за плохой погоды рейсы с островов отменяли

Теги Сборная Польши по футболу болельщики сборная Фарерских островов по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Польши взяла в свой самолет болельщиков после матча с Фарерами.

Команда задержалась на Фарерских островах из-за нелетной погоды после победы над командой хозяев (2:0) в квалификации Евро-2024. 

Чартерный рейс сборной вылетел в субботу. Польская федерация футбола предоставила места в самолете группе из примерно 10 болельщиков сборной, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся отмены рейсов. 

Среди них был Анджей Бобовски, известный как «король польских болельщиков». На игры фанат, посетивший 12 последних чемпионатов мира, надевает костюм короля с короной. 

Сегодня сборная Польши проведет следующий матч отбора – дома с Молдовой.

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2 комментария

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Filipp Gorski
Молодцы 👏🏻
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Любезный Коссутий
поляки могли б его с собой как талисман возить. деду итак под 80, а он на все матчи таскается. федерация не обеднеет.
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