Сборная Польши взяла в самолет группу болельщиков после матча с Фарерами. Из-за плохой погоды рейсы с островов отменяли

Сборная Польши взяла в свой самолет болельщиков после матча с Фарерами.

Команда задержалась на Фарерских островах из-за нелетной погоды после победы над командой хозяев (2:0) в квалификации Евро-2024.

Чартерный рейс сборной вылетел в субботу. Польская федерация футбола предоставила места в самолете группе из примерно 10 болельщиков сборной, оказавшихся в затруднительном положении из-за продолжающейся отмены рейсов.

Среди них был Анджей Бобовски, известный как «король польских болельщиков». На игры фанат, посетивший 12 последних чемпионатов мира, надевает костюм короля с короной.

Сегодня сборная проведет следующий матч отбора – дома с Молдовой.

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