Гендиректор «Рубина» не отказывается от задачи попасть в число лучших команд России: «Не все сразу. Все видят, что мы прибавляем»

Теги Рубин премьер-лига Россия Александр Айбатов Матч ТВ Футбол

Гендиректор «Рубина» высказался о задаче вернуться в число лучших команд Мир РПЛ.

В таблице РПЛ «Рубин» после 11 туров занимает 10-е место, набрав 12 очков.

– Перед началом сезона вы говорили о том, что у «Рубина» стоит задача не просто вернуться в РПЛ, но попасть в число лучших команд России. Понятно, что задача скорее глобальная, но тем не менее, результаты пока далеки от этого...

– Так и есть, никто от своих слов отказываться не собирается. Но не все сразу. «Рубин» начинал сезон практически тем же составом, которым поднялся из Первой лиги.

Все потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем. Не всегда удачные действия выливались в результат, к сожалению, но по игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идет, – сказал Александр Айбатов.

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