«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым

Два футболиста покинули состав «Рубина».

Казанский клуб сообщил о расторжении контрактов с нападающим Мераби Уридией и защитником .

«Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Уридия провел четыре матча за « » в нынешнем сезоне Мир . Ширяев принял участие в двух матчах чемпионата в этом сезоне.

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