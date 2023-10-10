«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Мераби Уридия Максим Ширяев Футбол

Два футболиста покинули состав «Рубина».

Казанский клуб сообщил о расторжении контрактов с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым.

«Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Уридия провел четыре матча за «Рубин» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Ширяев принял участие в двух матчах чемпионата в этом сезоне.

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9 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Какое скотство, посреди сезона просто выгнали игроков, которые в последнем кубковом матче в основе играли. Где им сейчас тренироваться, форму поддерживать? К кому присоединиться? К кому зимой уходить и на каких условиях?

Что за ситуация идиотская вообще. В жизни не поверю, что они сами попросились на выход в октябре месяце.
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Георгий Михеев
Ответ Очки Дани Алвеса
Какое скотство, посреди сезона просто выгнали игроков, которые в последнем кубковом матче в основе играли. Где им сейчас тренироваться, форму поддерживать? К кому присоединиться? К кому зимой уходить и на каких условиях? Что за ситуация идиотская вообще. В жизни не поверю, что они сами попросились на выход в октябре месяце.
Ну ничего страшного. Им выплатили наверняка бабло по контракту. Зимой подпишутся с командой ФНЛ. А на большее они и не тянут.
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Давид Agabekyan
Битва в ФНЛ за них будет нешуточная. Надеюсь Зырянов не затупит и попробует за Уридию побороться
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ВОЛКОДАВ
вообще не надо было их изначально подписывать
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Давид Agabekyan
Ответ Mihail0910
Никто никого выгнать не может, когда игрока защищает контракт. Уверен, что это взвешенное решение обоих сторон и футболист осознавал все риски для себя. Да и в статусе свободного агента может присоедениться к кому угодно до ТО
Вроде можно подписывать только игроков, которые были в статусе свободного агента до конца трансферного окна. А то каждый клуб, просто платил бы другому клубу за разрыв контракта с игроком и получал бы его в качестве свободного агента
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Булат Рустамыч
Мне Ширяев нравился. В кубке неплохо смотрелся. Но Уридия, к сожалению, не забивал.
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Михаил Лубянский
Изначально было понятно что не уровень они ПЛ
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RokeSantaCruz
Ответ Очки Дани Алвеса
Какое скотство, посреди сезона просто выгнали игроков, которые в последнем кубковом матче в основе играли. Где им сейчас тренироваться, форму поддерживать? К кому присоединиться? К кому зимой уходить и на каких условиях? Что за ситуация идиотская вообще. В жизни не поверю, что они сами попросились на выход в октябре месяце.
Почему выгнали? Из хотели в Нефтехимик отправить, они сами не пошли туда, если бы за форму переживали пошли бы
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