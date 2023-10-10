«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым
Два футболиста покинули состав «Рубина».
Казанский клуб сообщил о расторжении контрактов с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым.
«Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Уридия провел четыре матча за «Рубин» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Ширяев принял участие в двух матчах чемпионата в этом сезоне.
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Что за ситуация идиотская вообще. В жизни не поверю, что они сами попросились на выход в октябре месяце.