Кафу хочет отсудить у «Ромы» и Qatar Airways 11,8 млн евро из-за нарушения имиджевых прав

Теги Рома Кафу серия А Италия происшествия деньги Футбол

Кафу хочет отсудить у «Ромы» и Qatar Airways 11,8 млн евро.

Как пишет Calcio e Finanza со ссылкой на Il Messaggero, бразилец обвиняет свой бывший клуб и авиакомпанию в нарушении имиджевых прав. В 2019 году Кафу как легенда клуба дал согласие стать лицом «Ромы» в рамках спонсорской сделки с Qatar Airways.

В августе 2020 года Джеймс Паллотта продал «Рому», так и не найдя соглашения с Кафу. Бывший защитник пытался договориться, не желая обращаться в суд из-за любви к клубу, но поскольку дело никак не двигалось, решил пойти дальше.

Сейчас до 17 ноября у сторон есть время договориться в мирном порядке. Если не получится, Кафу в судебном порядке будет требовать у «Ромы» и Qatar Airways 11,8 млн евро.

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Surviving
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