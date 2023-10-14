Семак о стоимости состава «Зенита»: «Не деньги играют в футбол. Если они есть, надо уметь ими распоряжаться. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают»
Сергей Семак после 2:2 с «Кайратом» высказался о стоимости состава «Зенита».
– Состав «Зенита» оценен [порталом] Transfermarkt в 150 млн, а «Кайрата» – в 6. Ничья при этом закономерна?
– Трудно сказать, закономерна ли. Считаю, что мы играли лучше.
Что касается стоимости, то не деньги играют в футбол. Если есть деньги, надо уметь ими распоряжаться. В одном матче может быть что угодно. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают [командам] с бюджетом гораздо ниже.
– Как прокомментируете то, что в сборную России из «Зенита» вызван только один игрок?
– Это вопрос к главному тренеру сборной. Значит, на сегодняшний день наши российские [игроки] по каким-то причинам не подходят [для того], чтобы быть вызванными в национальную сборную, – заявил главный тренер «Зенита».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
“1 тайм своими воспитанниками против слабой команды»
По вашей логике и килограмма картошки и килограмма курицы сделай обычный ужин.
Пятикратным чемпионом России?
Всегда адекватно и корректно общающимся человеком?