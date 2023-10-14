Семак о стоимости состава «Зенита»: «Не деньги играют в футбол. Если они есть, надо уметь ими распоряжаться. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают»

Сергей Семак после 2:2 с «Кайратом» высказался о стоимости состава «Зенита».

– Состав «Зенита» оценен [порталом] Transfermarkt в 150 млн, а « » – в 6. Ничья при этом закономерна?

– Трудно сказать, закономерна ли. Считаю, что мы играли лучше.

Что касается стоимости, то не деньги играют в футбол. Если есть деньги, надо уметь ими распоряжаться. В одном матче может быть что угодно. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают [командам] с бюджетом гораздо ниже.

– Как прокомментируете то, что в сборную России из «Зенита» вызван только один игрок?

– Это вопрос к главному тренеру сборной. Значит, на сегодняшний день наши российские [игроки] по каким-то причинам не подходят [для того], чтобы быть вызванными в национальную сборную, – заявил главный тренер « ».

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