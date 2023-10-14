Семак о стоимости состава «Зенита»: «Не деньги играют в футбол. Если они есть, надо уметь ими распоряжаться. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Кайрат деньги Футбол

Сергей Семак после 2:2 с «Кайратом» высказался о стоимости состава «Зенита».

– Состав «Зенита» оценен [порталом] Transfermarkt в 150 млн, а «Кайрата» – в 6. Ничья при этом закономерна?

– Трудно сказать, закономерна ли. Считаю, что мы играли лучше.

Что касается стоимости, то не деньги играют в футбол. Если есть деньги, надо уметь ими распоряжаться. В одном матче может быть что угодно. Даже команды с миллиардными бюджетами иногда уступают [командам] с бюджетом гораздо ниже.

– Как прокомментируете то, что в сборную России из «Зенита» вызван только один игрок?

– Это вопрос к главному тренеру сборной. Значит, на сегодняшний день наши российские [игроки] по каким-то причинам не подходят [для того], чтобы быть вызванными в национальную сборную, – заявил главный тренер «Зенита».

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21 комментарий

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dreamstep
А кого из Зенита в сборную вызывать? Кроме Караваева и Сергеева, остальные просто стараются подыгрывать бразильцам, не портить картины, большинство сидят на лавке. Игроки КС/Ростова/Локо играют ведующие роли в клубах, понятно их и логично вызывать.
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&_Bishep_&
Играют не деньги, а футболисты. А они, чем больше денег, тем более сильные в команде.
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MstAndreev
Ответ Russ Ivan
Ну если, Не деньги играют в футбол - докажи! Сыграй хоть один тайм своими воспитанниками против аутсайдера!
Ага. Если ты хороший повар - докажи! Вот тебе ящик доширака, сделай из него торт наполеон и мороженое с клубничным сиропом!
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goobol
ахахах а....не деньги говоришь сельдерей, ну тогда в Ростов или НН иди.......И мы посмотрим на твои 5 чемпионств без денег и газпромовской крыши))) до коликов в боку рассмешил
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xomirton
Ответ Дмитрий9779
Я про "не деньги в футбол играют".
ну безусловно, кто ж сомневается....твой зенит только на таланте сымака и держится🤣🤣🤣🤣👍
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Shuller18
Ответ dreamstep
А кого из Зенита в сборную вызывать? Кроме Караваева и Сергеева, остальные просто стараются подыгрывать бразильцам, не портить картины, большинство сидят на лавке. Игроки КС/Ростова/Локо играют ведующие роли в клубах, понятно их и логично вызывать.
Сергеев и тот игрок ротации. В последних матчах за Зенит выходили три нелега, из которых один это старый Кержаков, два других это "русские" Фернандес и Алип)
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Клирик
Опять в одну кашу, при чём тут сборная, клуб, воспитанники?
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УльтраПравый
Ну и где бы был Сити без Де Брюйне и Холанда или Реал без Модрича И Роналду? А вообще те же Бенфика и Порту почти не делают многомиллионных трансферов на вход, и постоянно прилично играют в еврокубках
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Shumi-jr
Ответ MstAndreev
Ага. Если ты хороший повар - докажи! Вот тебе ящик доширака, сделай из него торт наполеон и мороженое с клубничным сиропом!
А тут как раз не просят торт наполеон и мороженое.
“1 тайм своими воспитанниками против слабой команды»
По вашей логике и килограмма картошки и килограмма курицы сделай обычный ужин.
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Дмитрий9779
Ответ Russ Ivan
Не увидел где там молодёжь Зенита победила...
Я про "не деньги в футбол играют".
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ТрактоПоктер
Ответ Pavol Demitra
Семак был таким авторитетом для всех болельщиков когда был игроком, и кем он стал. Про деньги очень правильно сказал, помним сезоны в ЛЧ. Очень обидно.
А кем он стал? Вывел Уфу в еврокубки?
Пятикратным чемпионом России?
Всегда адекватно и корректно общающимся человеком?
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xomirton
Ответ luckyanov
Опять Сережа не виноват)
сырожа хочет показать себя великим тренером, но только смешит народ
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