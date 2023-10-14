Дуглас о лидерстве «Краснодара»: «Это вызов для «Зенита». Сложный момент, который мы обязаны преодолеть»

Дуглас Сантос высказался о конкуренции с «Краснодаром».

Защитник « » также подвел итоги товарищеского матча против « » (2:2).

– Поделитесь впечатлениями от игры, от новой страны, от города.

– Это прекрасный опыт с точки зрения того, чтобы узнать новую страну, новую культуру. Было приятно побывать в новом городе – он очень красивый. Раньше слышал про Казахстан только из каких-то новостей, прессы. А сейчас смог собственными глазами убедиться, что это действительно очень приятная и гостеприимная страна.

По поводу матча – очень сложная была игра, квалифицированный соперник, хорошо играет и в обороне, и при выходе в атаку создавал довольно много сложностей для нас. Хороший спарринг – рад, что мы его провели. Но сегодня было непросто.

– Вы привыкли лидировать, быть на первом месте. Сейчас отрыв « » от вас семь очков в чемпионате. Насколько это беспокоит или по ощущениям все под контролем?

– Это новая для нас ситуация, действительно пять лет подряд «Зенит» становился чемпионом, а в этом году борьба складывается чуть иначе. С одной стороны, это новая для нас ситуация, а с другой – вызов. Сложный момент, который мы обязаны преодолеть.

Мы работаем каждый день, становимся лучше. Прибавляем, но еще пока не настолько, чтобы в момент выровнять эту разницу в очках. Но мы движемся, работаем над этим. Стремимся, стараемся, и обязательно попробуем вернуться на то место, где привыкли быть все эти годы. Ситуация новая, тем интереснее.

– Вы приехали в Алматы впервые. Почувствовали, что слишком долгий был перелет? И географически Алматы, наверное, самая отдаленная точка и находится относительно высоко. Было ли вам как-то хуже от этого или с воздухом проблемы?

– Нет, никаких сложностей – ни климатических, ни связанных с часовыми поясами – мы не испытывали. Все достаточно привычно.

Мы приехали сюда бороться, побеждать, играть на победу. Не удалось победить, но совершенно точно внеспортивных каких-то факторов, повлиявших на результат, не было.

– Пару слов о – в этом году он начал много играть. Можете рассказать о нем – как он в жизни, общаетесь ли?

– Алип – замечательный защитник, большой профессионал. В нем сочетаются и спортивная злость, спортивная агрессия, которая нужна на поле, и то, как плотно он опекает соперников.

Мы очень рады тому, что он в команде. Мы знаем, насколько важным игроком он является для Казахстана – он игрок сборной. Приятно играть бок о бок с ним. Он достаточно молодой, у него большое будущее, – сказал Сантос.

После 11 туров Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Зенит» идет 3-м с 20 баллами.

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