Матч женских «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за взрывавшихся над полем фейерверков. Футболистки и судьи убежали в раздевалки, полиция применила слезоточивый газ

Теги ПСЖ лига 1 Франция женский футбол Реймс фото Футбол

Матч женских команд «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за фейерверков.

Порядка 10 фейерверков начали взрываться прямо над полем. Футболистки и судьи убежали в раздевалки.

Спустя 40 минут было принято решение не доигрывать матч.

По данным RMC Sport, сотрудники службы безопасности не пустили на матч нескольких несовершеннолетних болельщиков, у которых не было при себе документов. В итоге в начале второго тайма недовольные фанаты стали запускать фейерверки и сорвали игру. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовое оружие.

Фото: кадры из трансляции Canal+

Отметим, что матч проходил в Пуасси, где находится новый тренировочный центр «ПСЖ».

От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван

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7 комментариев

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corazón blanco
Ответ Barcelona Forever
ты тоже фейерверков боишься?!🤣мужик
Это гениальный вывод, речь не про фейерверки, а про то, что болельщики легко проносят пиротехнику, которую запрещено проносить на стадион, а если пронес ее, то можешь пронести что-то и более серьезное и взрывоопасное. Вратарь Клермона же потерял сознание от взорванной рядом с ним петарды, получается он не мужик? Я иногда поражаюсь логике такой, как у Вас, которые проецируют такую ситуацию на пользователя, который оставил комментарий.
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corazón blanco
Какие-то дикие фанаты во Франции. Ну и куда смотрит полиция и стюарды, которые досматривают болельщиков перед матчем? Казалось бы уже столько претендентов, нужно ужесточить меры, но воз и ныне там.

Единственное в чем может быть я голословен, что это не вина стюардов и полиции, которые досматривают болельщиков, а просто запустили фейерверки возле стадиона.
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Кржемилик
Ответ corazón blanco
Какие-то дикие фанаты во Франции. Ну и куда смотрит полиция и стюарды, которые досматривают болельщиков перед матчем? Казалось бы уже столько претендентов, нужно ужесточить меры, но воз и ныне там. Единственное в чем может быть я голословен, что это не вина стюардов и полиции, которые досматривают болельщиков, а просто запустили фейерверки возле стадиона.
Ты на фото стадиона смотрел? Там и болельщиков то нет. Запускают из-за пределов стадиона.
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corazón blanco
Ответ Кржемилик
Ты на фото стадиона смотрел? Там и болельщиков то нет. Запускают из-за пределов стадиона.
Я вообще-то написал, что возможно и скорее всего фейерверки запускают из-за пределов стадиона. Но про стюардов и полицию разве я не прав? Практически в каждом матче любого тура Франции они проносят пиротехнику и прочее. И ведь это и есть проблема безопасности. На фото на центральной трибуне я так понял не болельщики находятся, а родители футболисток, правильно я понимаю?
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