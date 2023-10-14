Матч женских «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за взрывавшихся над полем фейерверков. Футболистки и судьи убежали в раздевалки, полиция применила слезоточивый газ

Матч женских команд «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за фейерверков.

Порядка 10 фейерверков начали взрываться прямо над полем. Футболистки и судьи убежали в раздевалки.

Спустя 40 минут было принято решение не доигрывать матч.

По данным RMC Sport, сотрудники службы безопасности не пустили на матч нескольких несовершеннолетних болельщиков, у которых не было при себе документов. В итоге в начале второго тайма недовольные фанаты стали запускать фейерверки и сорвали игру. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовое оружие.

Фото: кадры из трансляции Canal+

Отметим, что матч проходил в Пуасси, где находится новый тренировочный центр «ПСЖ».

От взрыва петарды вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли на носилках. Защитник Нето показал фанатам «Монпелье» средний палец и получил красную. Матч прерван

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