Матч женских «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за взрывавшихся над полем фейерверков. Футболистки и судьи убежали в раздевалки, полиция применила слезоточивый газ
Матч женских команд «ПСЖ» и «Реймса» не доиграли из-за фейерверков.
Порядка 10 фейерверков начали взрываться прямо над полем. Футболистки и судьи убежали в раздевалки.
Спустя 40 минут было принято решение не доигрывать матч.
По данным RMC Sport, сотрудники службы безопасности не пустили на матч нескольких несовершеннолетних болельщиков, у которых не было при себе документов. В итоге в начале второго тайма недовольные фанаты стали запускать фейерверки и сорвали игру. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовое оружие.
Фото: кадры из трансляции Canal+
Отметим, что матч проходил в Пуасси, где находится новый тренировочный центр «ПСЖ».
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Единственное в чем может быть я голословен, что это не вина стюардов и полиции, которые досматривают болельщиков, а просто запустили фейерверки возле стадиона.