Защитник «Краснодара» Волков: «Мы не думаем о чемпионстве, в голове не держим это. К 25-му туру посмотрим»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков заявил, что команда не думает о чемпионстве.

21-летний футболист также поделился мнением о победе над « » в 11-м туре Мир (3:2).

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25‑му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чем‑то говорить.

Что касается матча с «Ростовом», не считаю, что в первом тайме мы плохо играли, просто «Ростов» нас грамотно разобрал и прессинговал, заставляя играть в длинные передачи на Кордобу, и у нас ничего не получалось. В раздевалку зашли, думали, что будут замены, ор и крик, но главный тренер спокойно подошел, сказал, что берет ответственность на себя в первом тайме. Сафонов извинился перед всеми в раздевалке, но мы сказали ему, чтобы он не переживал.

Победа в матче? Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», – сказал .

После 11 туров Мир РПЛ « » занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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