Защитник «Краснодара» Волков: «Мы не думаем о чемпионстве, в голове не держим это. К 25-му туру посмотрим»

Теги Ростов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Сергей Волков 2002 Футбол

Защитник «Краснодара» Сергей Волков заявил, что команда не думает о чемпионстве.

21-летний футболист также поделился мнением о победе над «Ростовом» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2). 

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25‑му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чем‑то говорить.

Что касается матча с «Ростовом», не считаю, что в первом тайме мы плохо играли, просто «Ростов» нас грамотно разобрал и прессинговал, заставляя играть в длинные передачи на Кордобу, и у нас ничего не получалось. В раздевалку зашли, думали, что будут замены, ор и крик, но главный тренер спокойно подошел, сказал, что берет ответственность на себя в первом тайме. Сафонов извинился перед всеми в раздевалке, но мы сказали ему, чтобы он не переживал.

Победа в матче? Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», – сказал Волков

После 11 туров Мир РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Григорий Геник
Мне кажется в сложившихся реалиях сейчас все болеют за Краснодар)))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ксяоми Ноутов
Кто все? С чего ты за всех говоришь?
Конечно все! Включая болельщиков Зенита, ЦСКА и Спартака! 😂🤦‍♀️
+3
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SerDar
КРУТО!!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!
+1
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Adeen
Враньё. Все всегда думают о чемпионате и держат это в голове.
Тем более 21-летний футболист Волков.
Эти дежурные фразы глупы и непонятно почему их выводят в новости
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Ксяоми Ноутов
Ответ Григорий Геник
Мне кажется в сложившихся реалиях сейчас все болеют за Краснодар)))
Кто все? С чего ты за всех говоришь?
+1
-1
0
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abdulkaderkeita
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Конечно круто на 95 минуте победить благодаря слепоте арбитров.
Хватить ныть постоянно, оправдывая своё безволие судейскиой слепотой.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ abdulkaderkeita
Хватить ныть постоянно, оправдывая своё безволие судейскиой слепотой.
Офсайда у Волкова не было?
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