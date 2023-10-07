Сафонов о матче с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ошибку. Игра в 1-м тайме пошла под откос из-за меня»

Матвей Сафонов извинился за ошибку в матче с «Ростовом».

Встреча закончилась победой «Краснодара» со счетом 3:2, хотя «Ростов» вел 2:0. Первый гол «быки» пропустили после ошибки Сафонова: Алексей Ионов перехватил пас вратаря.

«Хочу извиниться за свою ошибку перед болельщиками. Я думаю, что мои действия, не только ошибка с голом, вообще игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. Это мое мнение.

И хочу сказать спасибо команде. Мало сказать, что они отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть», – сказал вратарь «Краснодара».

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