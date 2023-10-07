Сафонов о матче с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ошибку. Игра в 1-м тайме пошла под откос из-за меня»

Теги Ростов премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов извинился за ошибку в матче с «Ростовом».

Встреча закончилась победой «Краснодара» со счетом 3:2, хотя «Ростов» вел 2:0. Первый гол «быки» пропустили после ошибки Сафонова: Алексей Ионов перехватил пас вратаря.

«Хочу извиниться за свою ошибку перед болельщиками. Я думаю, что мои действия, не только ошибка с голом, вообще игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. Это мое мнение.

И хочу сказать спасибо команде. Мало сказать, что они отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть», – сказал вратарь «Краснодара».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Лурц
Матвей соберись! Не расслабляйся до конца сезона.
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dimitry999
команда тебя прикрыла! один за всех и все за одного! так и должно быть
+10
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Kubanoyd
Матвей, нам нужна твоя лучшая версия во всех оставшихся матчах!
+9
-1
+8
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Кирилл Поляков
Приятно слышать!Спасибо!
+4
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Шухрат Казыев
Бывает. Но так играть нельзя.
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Владимир Владимирович
Не знаю как насчёт Сафонова, но хочется сказать что Ивич это некто Моуриньо середины 2000-х. Играет вполне зрелищно, но при этом с оглядкой на оборону, это в приоритете, и по играм видно что владение мячом в среднем владеют 50%, и пропущено всего 5! голов. Если зимой ещё точечно подкрепятся, подписав даже одну звезду, и можно долгожданный трофей привезти в Краснодар. Сейчас самое время выиграть рпл, и игра идёт, и зенит главный оппонент отстаёт аж на 7 очков, всё в руках и ногах быков.
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Andre
Спасибо, но пожалуйста, если не уверен и не можешь, то не пасуй, а выбивай и все.
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Roman Slynko
Ответ Кирилл Поляков
Приятно слышать!Спасибо!
Тем более, что Д’антарьянтские усы Мотя уже отрастил
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валя_стакан
Вратарь сборной)
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