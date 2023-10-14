Экс-хавбек «Зенита» Канищев о Ренане в запасе: «Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить»

Александр Канищев высказался о защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

– правильно Семак усадил на скамейку?

– Помните, я как-то уже говорил, что он приехал играть, как на пляже. Наслаждался футболом, мог любой финт выкинуть. Но сейчас часто делает ляпы, за которые команде приходится расплачиваться.

До поры до времени его фокусы терпели, но, видимо, настал край, и решили парня посадить, дать подумать, повзрослеть. Хотя потенциально он очень сильный футболист. Не знаю, правда, что у него с психологией. Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить, – сказал бывший полузащитник « ».

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