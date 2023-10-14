Экс-хавбек «Зенита» Канищев о Ренане в запасе: «Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Канищев Роберт Ренан Футбол

Александр Канищев высказался о защитнике «Зенита» Роберте Ренане.

Ренана правильно Семак усадил на скамейку?

– Помните, я как-то уже говорил, что он приехал играть, как на пляже. Наслаждался футболом, мог любой финт выкинуть. Но сейчас часто делает ляпы, за которые команде приходится расплачиваться.

До поры до времени его фокусы терпели, но, видимо, настал край, и решили парня посадить, дать подумать, повзрослеть. Хотя потенциально он очень сильный футболист. Не знаю, правда, что у него с психологией. Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Смари Муха
и вправду, надоел уже со своими финтифлюшками
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NIK7478
Перевоспитать. Или продать зимой.
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