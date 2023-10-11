Дель Пьеро о Винисиусе: «Он почти всегда принимал неверные решения в первые два года в «Реале». Но в его талант поверили – и теперь он способен перевернуть любую игру»

Алессандро Дель Пьеро восхищен тем, как «Реал» поверил в Винисиуса.

«Винисиус – один из последних примеров таланта в футболе. Первые два года в «Реале» он был очень молод и почти всегда принимал неправильное решение в последний момент: шел в обводку, когда не следовало, бил, когда было не нужно.

И что же сделал «Реал»? Поверил в него, доверился ему, работал с ним и помогал ему. Анчелотти много работал с ним индивидуально, Винисиус делал свою часть работы со смирением, и посмотрите на него сейчас, посмотрите, где он находится: он способен перевернуть любую игру.

Это и есть вера в настоящий талант. Важно, чтобы тренеры помогали молодым футболистом совершенствоваться, мы должны не только тренировать их, но и учить», – сказал бывший форвард «Ювентуса».

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