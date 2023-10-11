Дель Пьеро о Винисиусе: «Он почти всегда принимал неверные решения в первые два года в «Реале». Но в его талант поверили – и теперь он способен перевернуть любую игру»

Теги Алессандро Дель Пьеро Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Алессандро Дель Пьеро восхищен тем, как «Реал» поверил в Винисиуса.

«Винисиус – один из последних примеров таланта в футболе. Первые два года в «Реале» он был очень молод и почти всегда принимал неправильное решение в последний момент: шел в обводку, когда не следовало, бил, когда было не нужно.

И что же сделал «Реал»? Поверил в него, доверился ему, работал с ним и помогал ему. Анчелотти много работал с ним индивидуально, Винисиус делал свою часть работы со смирением, и посмотрите на него сейчас, посмотрите, где он находится: он способен перевернуть любую игру.

Это и есть вера в настоящий талант. Важно, чтобы тренеры помогали молодым футболистом совершенствоваться, мы должны не только тренировать их, но и учить», – сказал бывший форвард «Ювентуса».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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vcaireac
И не поспоришь с Алексом!Винни действительно прибавил, особенно в плане завершения атак.Бразилец очень талантливый,и ему есть еще куда прогрессировать.
Но ему стоит поработать и над поведением, поменьше провокаций,лишних эмоций,ненужных споров с арбитрами.
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Sergey Kuznetsov
Моуриньо может не согласиться. Не подошел Салах - пшёл отсюда, не подошел Де Брюйне - пшёл от сюда, итд
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Artuom Batishev
Ответ Sergey Kuznetsov
Моуриньо может не согласиться. Не подошел Салах - пшёл отсюда, не подошел Де Брюйне - пшёл от сюда, итд
А если бы подошли - пришлось бы говорить "пошел отсюда" уже другим игрокам. Состав ведь не резиновый, всем предоставить достаточно практики сложно. И были бы разговоры уже о других игроках, которых Моур выгнал ради каких-то там 😅 В общем хейтеры в любом случае в плюсе 😊
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Tommy_2_0_7
Немного бы терпеливости парню...- иногда ребячится как мальчишка. Но он великолепен. Даже после травмы. И будет прибавлять
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corazón blanco
Винисиус действительно очень серьезно прибавил. Причем отправной точкой стала именно та фраза Карима сказанная Менди: «Не пасуйте на него, он играет против нас». Именно после того момента и окончания сезона, пришел Анчелотти, плюс Винисиус нанял себе личного физиотерапевта, психолога и тренера. Что и стало отправной точкой и за два года Вини сделал семимильные шаги в своем развитии, став одним из главных лидеров команды и образовав с Каримом одну из лучших связок в Европе. Да и в этом сезоне поведение Винисиуса пока радует. Меньше стало жестикуляций, претензий к арбитрам с его стороны. Не провоцирует игроков соперника и сам не подается на провокации. Надеюсь он действительно сконцентрировался только на футболе и взялся за голову.
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Адам Алмарз
Ответ vcaireac
И не поспоришь с Алексом!Винни действительно прибавил, особенно в плане завершения атак.Бразилец очень талантливый,и ему есть еще куда прогрессировать. Но ему стоит поработать и над поведением, поменьше провокаций,лишних эмоций,ненужных споров с арбитрами.
За последние 2-3 месяца ни одного такого поведения у него нет. Видимо в летний перерыв над этим поработали.
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vcaireac
Ответ Адам Алмарз
За последние 2-3 месяца ни одного такого поведения у него нет. Видимо в летний перерыв над этим поработали.
Он не так много сыграл,из за травмы в начале сезона.Но и в тех играх что провел иногда показывал недовольства на решения арбитра.Улыбки саркастичные,жесты... всё это отвлекает от футбола.Чем быстрее он начнёт заниматься исключительно футболом,тем быстрее станет образцом для подражания.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Artuom Batishev
А если бы подошли - пришлось бы говорить "пошел отсюда" уже другим игрокам. Состав ведь не резиновый, всем предоставить достаточно практики сложно. И были бы разговоры уже о других игроках, которых Моур выгнал ради каких-то там 😅 В общем хейтеры в любом случае в плюсе 😊
Состав не только у него не резиновый и речь идет о фактах нераскрытия потенциала игрока. Понимаете? Когда пелена собственного ЧСВ иногда слишком сильно перекрывает обзор.
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Artuom Batishev
Ответ Sergey Kuznetsov
Состав не только у него не резиновый и речь идет о фактах нераскрытия потенциала игрока. Понимаете? Когда пелена собственного ЧСВ иногда слишком сильно перекрывает обзор.
Оба этих игрока хотели играть в старте. Но конкретно в тот момент проигрывали конкуренцию. Они могли или подождать и побороться, или уйти. Оба выбрали второй вариант.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Artuom Batishev
Оба этих игрока хотели играть в старте. Но конкретно в тот момент проигрывали конкуренцию. Они могли или подождать и побороться, или уйти. Оба выбрали второй вариант.
Вы забыли первоначальный смысл спора. Моя мысль заключалась в умении тренера раскрыть потенциал игрока. И по моим примерам Моуриньо подходит под эту категорию тренеров. Бороться за старт тут не причем.
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