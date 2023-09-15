Глебов о том, как решить проблемы «Ростова»: «Начнем с обороны, исправим тактические моменты – будет проще»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Футбол

Данил Глебов высказался о проблемах «Ростова» в текущем сезоне.

— Отъезд в сборную был полезен в плане смены обстановки после неудачных результатов «Ростова» на старте чемпионата?

— Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

— В чем эти проблемы?

— Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

— Нет нервозности из-за того, что находитесь недалеко от зоны вылета и переходных матчей? Все-таки «Ростов» при Карпине всегда хорошо начинал сезон и быстро снимал вопросы о борьбе за выживание.

— Нервозности нет. Я повторю: в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнем с обороны, исправим тактические моменты, то, думаю, будет проще, – сказал хавбек «Ростова».

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9 комментариев

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Артем Гладских
Ответ Bashibuzuck
Эх, тренера бы вам хорошего🤔😁
Карпин и так хороший тренер.
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Bul.Bul
Карпин отличный тренер. Корень нынешних проблем - в первую очередь селекция. Но в общем вектор команды и главного тренера очевиден - 4е место и 12е ничем не отличаются, поэтому в данной ситуации никто не будет тратиться на готовых игроков, а будут развивать молодых с расчетом перепродажи их в будущем. Проблемы в обороне конечно нужно решить, но никакого кризиса команды или тренера нет
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cab
Ответ Bashibuzuck
Эх, тренера бы вам хорошего🤔😁
Не тренера. Нам бы пару опытных игроков. Прошла заявочная, мы одна из команд кто не подписал контракты. Вон Рубин и прочие по 5 чел подлисали, а только мечтаем. Карпин умеет работать в таких условиях. Другие здесь не потянут.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Bul.Bul
Карпин отличный тренер. Корень нынешних проблем - в первую очередь селекция. Но в общем вектор команды и главного тренера очевиден - 4е место и 12е ничем не отличаются, поэтому в данной ситуации никто не будет тратиться на готовых игроков, а будут развивать молодых с расчетом перепродажи их в будущем. Проблемы в обороне конечно нужно решить, но никакого кризиса команды или тренера нет
Ростов не первый год проводит хорошую селекцию. Естественно с поправкой на возможности клуба в плане финансов.
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Влад161
Ответ Bashibuzuck
Эх, тренера бы вам хорошего🤔😁
а можно как-нибудь написать с фамилией этого хорошего тренера?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Bashibuzuck
Эх, тренера бы вам хорошего🤔😁
Эх, тебе бы способности логически мыслить.
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