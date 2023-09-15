Глебов о том, как решить проблемы «Ростова»: «Начнем с обороны, исправим тактические моменты – будет проще»

Данил Глебов высказался о проблемах «Ростова» в текущем сезоне.

— Отъезд в сборную был полезен в плане смены обстановки после неудачных результатов «Ростова» на старте чемпионата?

— Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы «Ростова» сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал. И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

— В чем эти проблемы?

— Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

— Нет нервозности из-за того, что находитесь недалеко от зоны вылета и переходных матчей? Все-таки «Ростов» при Карпине всегда хорошо начинал сезон и быстро снимал вопросы о борьбе за выживание.

— Нервозности нет. Я повторю: в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнем с обороны, исправим тактические моменты, то, думаю, будет проще, – сказал хавбек « ».

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