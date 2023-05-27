Эрик Кантона: «У французского футбола нет истории. Может, я старый дурак, но я предпочитаю футбол, в котором есть душа, что-то, что трогает меня»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Эрик Кантона Д3 Франция Ред Стар Сен-Уан Футбол

Эрик Кантона высказался о проблемах французского футбола.

«У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где нет двух команд из одного города. 

Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но их недостаточно, чтобы было два клуба в одном городе.

И, может быть, я старый дурак, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что трогает меня.

Что касается Парижа, то я скорее поеду на матч «Ред Стар» (команды из 3-го дивизиона Франции – Sports.ru) в Сен-Уан, чем на матч «ПСЖ», – сказал бывший футболист сборной Франции в интервью La Parisien. 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitaljans
Был на спортсе материал, про французский чемпионат, как это специально делалось, чтобы в городе одна команда, некоторые объединили и распространили на максимальный охват территории. Может кто помнит, кинет ссылку на этот материал?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mazzari2.0
Ну Лион был очень сильной командой. Без шейхов. Но в целом это был а-ля Голландия, откуда выбирали талантов
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry
Кантона видел как Бубнов за Ред Стар играл)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ Адильхан Абдусаламов
Каждый имеет право на мнение.Толькр,кажется,Кантона просто привлекает к себе внимание таким высказыванием. История у французского футбола с учётом какие игроки за неё играли легендарная.Это аксиома.
тут про слабый чемпионат имеется ввиду
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aidos9419
Частью согласен со стариной Кантона, на матч ПСЖ ходят чтобы посмотреть Месси, Мбаппе, Неймара как на достопримечательностей, а сам футбол уходит на второй план...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aidos9419
Ответ Mazzari2.0
Ну Лион был очень сильной командой. Без шейхов. Но в целом это был а-ля Голландия, откуда выбирали талантов
да помнят, особенно уже и олдовые фанаты Реала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
И почему же нет истории?Из-за того что по одной команде в городе?
Странное заявление.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Log in
Фонтен? Тигана, Жиресс и Платини? Два кубка мира и два - Европы. Участие и самый первый гол в истории ЧМ? Не, Эрик, до тебя ничего не было, после - тоже. И вообще, кроме тебя ничего нет.
Скорее всего, имелось ввиду, что у внутренннго чемпионата нет истории, раз он дальше развивая свою мысль говорит исключительно о внутренних делах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
По поводу того, что нет истории - категорически не согласен. По поводу того, что нет команд из одного города - соглашусь. Но на ум приходить Аяччо и Гезелек Аяччо. Видимо всё же есть города с двумя командами. По поводу Ред Стар тоже соглашусь. Мне тоже в последнее время больше нравится футбол подвального типа а не набриалиненные звёздные миллионеры. В подвале примерно все равны. Там всё честнее, что ли. Сохраняется дух соперничества, а не дух бабок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
У кого тогда есть история?))) Батенька заелся слегка, мягко говоря.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Видимо речь про футбольный нерв,но вроде есть Марсель Лион. А так можно с ним согласиться, так как смотря футбол без заведенных футболистов - это другой футбол. Тот же Месси. Злой гений против Реала и обычный гений против Ланса например.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Фонтен? Тигана, Жиресс и Платини? Два кубка мира и два - Европы. Участие и самый первый гол в истории ЧМ?
Не, Эрик, до тебя ничего не было, после - тоже. И вообще, кроме тебя ничего нет.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег М
Сильное заявление 🙄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Это friendly fire — огонь по своим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
В Москве 5 футбольных команд и как это помогает на международном уровне? А Франция, тем не менее, двукратный ЧМ и двукратный ЧЕ. Какая история ещё нужна?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ну в чем то он прав. Я так понял насколько страны живут футболом. И в сравнении с Англией Италией Испанией и Германией, Франция максимум 5 страна где большее число населения болеет футболом. А так и Голландия с Португалией не далеко от уровня франции. играть и смотреть футбол в таких странах где почти каждый не пропускает матчи или в стране где тебя даже могут не узнать если ты скажешь кто ты, совсем разные вещи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Что касается Парижа, то я скорее поеду на матч «Ред Стар» в Сен-Уан, чем на матч «ПСЖ (с)

Ещё бы, ведь за Ред Стар гонял сам Бубнов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
От души приложил тогда болеоьщика...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Адильхан Абдусаламов
Каждый имеет право на мнение.Толькр,кажется,Кантона просто привлекает к себе внимание таким высказыванием. История у французского футбола с учётом какие игроки за неё играли легендарная.Это аксиома.
согласен с тобой. противостояние олимпик лиона против олимпик марселя самая популярная история французского футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Ответ Адильхан Абдусаламов
Каждый имеет право на мнение.Толькр,кажется,Кантона просто привлекает к себе внимание таким высказыванием. История у французского футбола с учётом какие игроки за неё играли легендарная.Это аксиома.
"За неё", за кого? За футбол? Слово "Футбол" мужского рода, тогда о ком ты написал? "За неё" - за кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Aidos9419
да помнят, особенно уже и олдовые фанаты Реала
Олды Реала наверняка помнят и Монако с Ротеном, Жюли, Эвра, Пршо, Мориентесом. Там то унижение было похлеще. Но надо так же сказать, что олды Реала помнят и то количество Ушастых что их клуб брал за последние лет 25.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Amalfitano
По поводу того, что нет истории - категорически не согласен. По поводу того, что нет команд из одного города - соглашусь. Но на ум приходить Аяччо и Гезелек Аяччо. Видимо всё же есть города с двумя командами. По поводу Ред Стар тоже соглашусь. Мне тоже в последнее время больше нравится футбол подвального типа а не набриалиненные звёздные миллионеры. В подвале примерно все равны. Там всё честнее, что ли. Сохраняется дух соперничества, а не дух бабок.
Бастия же тоже с Корсики, емнип? У них бывали лютые зарубы порой между собой. Ренн и Генгам - соседи близкие со своими терками, у вторых только два трофея в истории и в 14 году в финале кубка Франции обыграли, как раз, Ренн! Болелы Генгама на финал в Париж добирались на нескольких сотнях тракторов ) хз, где они там парковались...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Log in
Бастия же тоже с Корсики, емнип? У них бывали лютые зарубы порой между собой. Ренн и Генгам - соседи близкие со своими терками, у вторых только два трофея в истории и в 14 году в финале кубка Франции обыграли, как раз, Ренн! Болелы Генгама на финал в Париж добирались на нескольких сотнях тракторов ) хз, где они там парковались...
Бастия тоже с Корсики? А Корсика по твоему это город? Он же ясно пишет - команды из одного города.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Amalfitano
Бастия тоже с Корсики? А Корсика по твоему это город? Он же ясно пишет - команды из одного города.
Я в курсе, что остров, три заметных команды из маленького региона - мало?
Или, блин, нужно, чтоб в Париже был мешок команд, как в Лондоне? Вон, в Москве тоже мешок исторических команд, пусть приезжает, наверняка станет 209 фанатом Торпедо, раз ему не нравится мейнстрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий