Эрик Кантона: «У французского футбола нет истории. Может, я старый дурак, но я предпочитаю футбол, в котором есть душа, что-то, что трогает меня»
Эрик Кантона высказался о проблемах французского футбола.
«У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где нет двух команд из одного города.
Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но их недостаточно, чтобы было два клуба в одном городе.
И, может быть, я старый дурак, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что трогает меня.
Что касается Парижа, то я скорее поеду на матч «Ред Стар» (команды из 3-го дивизиона Франции – Sports.ru) в Сен-Уан, чем на матч «ПСЖ», – сказал бывший футболист сборной Франции в интервью La Parisien.
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Странное заявление.
Не, Эрик, до тебя ничего не было, после - тоже. И вообще, кроме тебя ничего нет.
Ещё бы, ведь за Ред Стар гонял сам Бубнов
Или, блин, нужно, чтоб в Париже был мешок команд, как в Лондоне? Вон, в Москве тоже мешок исторических команд, пусть приезжает, наверняка станет 209 фанатом Торпедо, раз ему не нравится мейнстрим.