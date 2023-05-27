Эрик Кантона: «У французского футбола нет истории. Может, я старый дурак, но я предпочитаю футбол, в котором есть душа, что-то, что трогает меня»

Эрик Кантона высказался о проблемах французского футбола.

«У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где нет двух команд из одного города.

Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но их недостаточно, чтобы было два клуба в одном городе.

И, может быть, я старый дурак, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что трогает меня.

Что касается Парижа, то я скорее поеду на матч «Ред Стар» (команды из 3-го дивизиона Франции – Sports.ru) в Сен-Уан, чем на матч «ПСЖ», – сказал бывший футболист сборной Франции в интервью La Parisien.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте