Эрик Кантона: «МЮ» потребуется несколько лет для победы в АПЛ. Пока фундамент недостаточно крепок»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Эрик Кантона Футбол

Эрик Кантона оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в АПЛ в ближайшее время.

«Я перешел в «МЮ», когда тренером был Алекс Фергюсон. Я пришел в клуб, который был близок к победе в лиге. Мы выиграли ее, когда я играл за «Лидс», «Юнайтед» был близок к победе. А Алекс Фергюсон провел там несколько лет, у него было время кое-что изменить, и клуб был очень силен.

Думаю, теперь «Манчестер Юнайтед» потребуется несколько лет, чтобы снова выиграть АПЛ. Надеюсь, что нет, но я не думаю, что фундамент «Юнайтед» пока достаточно крепок, чтобы выигрывать все матчи.

Во времена Алекса Фергюсона лучшие игроки мира хотели перейти в «Юнайтед». Теперь все по-другому, так что нужно думать иначе», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

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3 комментария

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rigobersong
Сильнейшая 7ка МЮ в истории!:) Эрик👑
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damondiamond
Сэр Алекс никогда не покупал только лучших игроков, ему нужны были правильные игроки, как сейчас и говорит Тен Хаг
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А.В. Бубнов
Кантона работает на полставки бетонщиком и прорабом) Ему верить можно.
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