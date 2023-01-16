Эрик Кантона: «МЮ» потребуется несколько лет для победы в АПЛ. Пока фундамент недостаточно крепок»

оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в в ближайшее время.

«Я перешел в «МЮ», когда тренером был Алекс Фергюсон. Я пришел в клуб, который был близок к победе в лиге. Мы выиграли ее, когда я играл за «Лидс», «Юнайтед» был близок к победе. А Алекс Фергюсон провел там несколько лет, у него было время кое-что изменить, и клуб был очень силен.

Думаю, теперь «Манчестер Юнайтед» потребуется несколько лет, чтобы снова выиграть АПЛ. Надеюсь, что нет, но я не думаю, что фундамент «Юнайтед» пока достаточно крепок, чтобы выигрывать все матчи.

Во времена лучшие игроки мира хотели перейти в «Юнайтед». Теперь все по-другому, так что нужно думать иначе», – сказал экс-нападающий « ».