«Зенит» сыграет на турнире БРИКС в Катаре зимой. Будет клуб из Бразилии (Фабио Алейшо)

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Футбол

«Зенит» может сыграть с бразильской командой ближайшей зимой.

По данным журналиста Фабио Алейшо, петербуржцы во время сборов выступят на турнире стран БРИКС в Катаре.

Состав участников на данный момент не определен, но ожидается, что заявится клуб из Бразилии.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
Болельщики Зенита.
+46
-6
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
+48
-15
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
трансферы в Зенит состоятся вовремя матча))
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pav11k
А Россию какой клуб будет представлять ? :)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Скоро зенит будут возить с собой,на все государственные визиты,игроки и тренерский штаб войдут в российскую делегацию и как в цирке,будут играть с союзниками, под аплодисменты путина и условного моди
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
@rtrblk
Будет клуб из Бразилии (Зенит)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Бразильский зенит ?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Пока другие команды будут восстанавливаться, Зенит будет выступать увеселительной игрушкой для шейхов и диктаторов)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
always has been.

Обычно такие комментарии яростно минусуются газовыми. Но сегодня они куда-то пропали ;)))
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
политпроект как есть...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Bolshevik
Ответ benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
Хм, а кто должен играть от России? Разве не сильнейшая команда страны? Всё справедливо
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Roman Bolshevik
Хм, а кто должен играть от России? Разве не сильнейшая команда страны? Всё справедливо
А в кубке Ким Чен Ына в Северной Корее когда Зенит будет играть? Сильнейшая команда страны, всё справедливо! :)))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Ответ benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
Вот ты же из Дубны, но никто не пишет про тебя плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Sviridov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ benjamin92
И кто-то ещё верит, что Зенит не политический проект власти?
100% политпроект...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ход_Конём
Ответ Roman Bolshevik
Хм, а кто должен играть от России? Разве не сильнейшая команда страны? Всё справедливо
А что, состав участников турнира уже известен? Из других стран тоже чемпионы приедут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Супер, хоть будет на что посмотреть во время зимней паузы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
А может хватит для риобургцев организовывать международные игры, пора уже и о клубах с российскими игроками позаботиться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Петров
Наш Национальный клуб, нельзя посрамить :D
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий