«Зенит» сыграет на турнире БРИКС в Катаре зимой. Будет клуб из Бразилии (Фабио Алейшо)
«Зенит» может сыграть с бразильской командой ближайшей зимой.
По данным журналиста Фабио Алейшо, петербуржцы во время сборов выступят на турнире стран БРИКС в Катаре.
Состав участников на данный момент не определен, но ожидается, что заявится клуб из Бразилии.
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Обычно такие комментарии яростно минусуются газовыми. Но сегодня они куда-то пропали ;)))