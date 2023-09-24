«Зенит» сыграет на турнире БРИКС в Катаре зимой. Будет клуб из Бразилии (Фабио Алейшо)

«Зенит» может сыграть с бразильской командой ближайшей зимой.

По данным журналиста Фабио Алейшо, петербуржцы во время сборов выступят на турнире стран БРИКС в Катаре.

Состав участников на данный момент не определен, но ожидается, что заявится клуб из Бразилии.

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