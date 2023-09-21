Монтелла возглавил сборную Турции. Контракт – на 3 года

Сборная Турции объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил . Итальянский специалист подписал контракт сроком на 3 года.

Ранее пост главного тренера сборной Турции занимал Штефан Кунтц. Он покинул команду после поражения от сборной Японии в товарищеском матче (2:4).

В квалификации Евро-2024 Турция набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Последним местом работы Монтеллы был турецкий клуб « ».

Фото: https://www.tff.org/

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