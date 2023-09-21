Монтелла возглавил сборную Турции. Контракт – на 3 года
Сборная Турции объявила о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Винченцо Монтелла. Итальянский специалист подписал контракт сроком на 3 года.
Ранее пост главного тренера сборной Турции занимал Штефан Кунтц. Он покинул команду после поражения от сборной Японии в товарищеском матче (2:4).
В квалификации Евро-2024 Турция набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Последним местом работы Монтеллы был турецкий клуб «Адана Демирспор».
Фото: https://www.tff.org/
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непонятно вообще что там происходит.
не на клубном, тем более в сборной там в последние лет 15 нет значимых результатов. даже отобратся не могут в основную сетку ЧМ или Европы.