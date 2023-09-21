Монтелла возглавил сборную Турции. Контракт – на 3 года

Теги Винченцо Монтелла сборная Турции по футболу высшая лига Турция трансферы квалификация Евро-2024 Адана Демирспор Футбол

Сборная Турции объявила о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Винченцо Монтелла. Итальянский специалист подписал контракт сроком на 3 года.

Ранее пост главного тренера сборной Турции занимал Штефан Кунтц. Он покинул команду после поражения от сборной Японии в товарищеском матче (2:4). 

В квалификации Евро-2024 Турция набрала 10 очков за 5 туров и занимает в группе D второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Последним местом работы Монтеллы был турецкий клуб «Адана Демирспор». 

Фото: https://www.tff.org/

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4 комментария

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Максим Черкашин
Ответ Blaumerc
вроде страна футбольная, клубы (хоть и большая тройка) и не только, тратят приличные деньги, подписввают звёздных игроков около топовых или поигравших в своё время на высшем уровне. Турецкие футболисты играют в лигах топ 5, не в самых последних командах. но вот в плане результатов у них постоянная чехарда, с постоянными сменами тренеров и скандалами. непонятно вообще что там происходит. не на клубном, тем более в сборной там в последние лет 15 нет значимых результатов. даже отобратся не могут в основную сетку ЧМ или Европы.
Это вопросы к Эльвину Керимову.:)))))
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Blaumerc
вроде страна футбольная, клубы (хоть и большая тройка) и не только, тратят приличные деньги, подписввают звёздных игроков около топовых или поигравших в своё время на высшем уровне. Турецкие футболисты играют в лигах топ 5, не в самых последних командах. но вот в плане результатов у них постоянная чехарда, с постоянными сменами тренеров и скандалами.
непонятно вообще что там происходит.
не на клубном, тем более в сборной там в последние лет 15 нет значимых результатов. даже отобратся не могут в основную сетку ЧМ или Европы.
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Хан Сахан
Ответ Blaumerc
вроде страна футбольная, клубы (хоть и большая тройка) и не только, тратят приличные деньги, подписввают звёздных игроков около топовых или поигравших в своё время на высшем уровне. Турецкие футболисты играют в лигах топ 5, не в самых последних командах. но вот в плане результатов у них постоянная чехарда, с постоянными сменами тренеров и скандалами. непонятно вообще что там происходит. не на клубном, тем более в сборной там в последние лет 15 нет значимых результатов. даже отобратся не могут в основную сетку ЧМ или Европы.
Хотел начать бубнить о «лет 15 нет результатов» и написать о Евро-2008, в котором турки за счет огромной удачи и воли играли, показали топовые камбеки, хоть и не попали в финальную стадию, а потом вспомнил, что Евро-2008 был 15 лет назад….
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