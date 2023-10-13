Тренер Шотландии: «Я не уверен, что Испания заслужила победу. Теперь она знает, кто мы»

Теги Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу Стив Кларк квалификация Евро-2024 Футбол

Стив Кларк оценил поражение Шотландии от Испании (0:2) в отборе Евро-2024.

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы», – сказал главный тренер сборной Шотландии.

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