Де ла Фуэнте о 2:0 с Шотландией: «Победа стала наградой не только за гол и ассист от вышедших на замену игроков, но и за старания всей команды»

Теги Хесус Навас Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Ойан Сансет Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте оценил победу Испании над Шотландией (2:0) в отборе Евро-2024.

«В первом тайме мы играли очень интенсивно, но надо было произвести корректировки, чтобы использовать свободные зоны, которые мы начали создавать.

Победа стала наградой не только за гол и ассист от двух вышедших на замену игроков [Сансета и Наваса], но и за старания всей команды», – сказал главный тренер сборной Испании.

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