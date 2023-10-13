Де ла Фуэнте о 2:0 с Шотландией: «Победа стала наградой не только за гол и ассист от вышедших на замену игроков, но и за старания всей команды»
Луис де ла Фуэнте оценил победу Испании над Шотландией (2:0) в отборе Евро-2024.
«В первом тайме мы играли очень интенсивно, но надо было произвести корректировки, чтобы использовать свободные зоны, которые мы начали создавать.
Победа стала наградой не только за гол и ассист от двух вышедших на замену игроков [Сансета и Наваса], но и за старания всей команды», – сказал главный тренер сборной Испании.
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