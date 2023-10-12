Черчесов о россиянах в Европе: «Я в свое время уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Нужно ехать туда, где можешь прогрессировать»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Станислав Черчесов поделился мнением об отъезде российских игроков в Европу.

– Как отдыхаете сейчас от тренерской работы? Рыбалка, баня?

– Я не рыбак, ха-ха. Но в баню хожу с друзьями. Пытаюсь развиваться, двигаться, следить, что происходит в мировом футболе.

– Предложения сыпятся сейчас о работе?

– Без таких громких слов. Есть запросы и разговоры. Но я никогда сразу не меня команду в своей карьере.

– Как вы относитесь к мнению, что российским игрокам нужно уезжать в Европу, чтобы прогрессировать?

– Мы в свое время тоже уезжали. Только мы знали куда едем, выбирали лучшее. Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Мало. Это не значит, что он не заиграет там, таланта хватит. Но нужно ехать туда, где ты можешь прогрессировать.

Сейчас мы говорим, что надо уезжать, а завтра будем говорить, что никто из них не играет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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48 комментариев

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Саня Демкин
Чеканить он умел))))
+77
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+77
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Кокич
Ответ Саня Демкин
Чеканить он умел))))
Дополню твой комментарий иллюстративно:
https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
+55
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+55
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Hitgoe Himgob
Месяца даже не прошло, понеслись выводы. Ты то в Дрезден уехал и чудил там, твой уровень чемпионат Австрии.
+49
-3
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Моуриниста
Захарян пропустил предсезонку и втягивается еще в тактическое понимание игры команды. Понятно почему он так мало играет, тренер осторожничает. Конечно не факт что он обязательно выиграет конкуренцию, но сейчас он не играет именно по причине того что был поздно куплен. Черчесов как был физруком, так им и остался.
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[ADO]
Залупоголовый решил поумничать))) Захарян приехал без предсезонки и через пару игр словил вирусную инфекцию. Отморозил 2-3 недели и втягивается. Ты себя с ним не сравнивай, деревенское Динамо Дрезден и Тироль - это конечно гранды европейского футбола))) Несет глупости и не стесняется.
+25
-4
+21
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Eugene88
Ответ А ты?
Господи, когда же эти горе - тренеры с совковым мышлениям поймут, что за любое место в приличном чемпионате надо бороться? Почему все думают, что нашим драгоценным футболистикам кто-то что-то должен? Не пашешь - не играешь. Точка. Вот вам дети лимита и выходцы совкового мировоззрения. Мировое комбо.
Какуюто ерунду сморозил. Он не говорил уезжать туда, где можно отдыхать. Причем тут мировоззрение?
+12
-1
+11
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Артем Русанов
Ответ Кокич
Дополню твой комментарий иллюстративно: https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
Ахахахахаахха
+11
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+11
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Mechel**
Черчесов никогда не играл в серьёзных клубах или даже близких к ним. Динамо Дрезден (всего 2 года) и Тироль в Австрии? Серьезно?
+11
-2
+9
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oister19
Ответ Кокич
Дополню твой комментарий иллюстративно: https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
Это видео нужно сопровождать музыкой из "деревни дураков". А вообще самоуверенность Стаса поражает, конечно.
+4
0
+4
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Marcus-light
"Но я никогда сразу не меня..." Что?
+4
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доктор Ливси
Олды помнят, как люто прогрессировавший в Бундеслиге Черчесов отдал мяч Анджело Ди Ливио.
+5
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Серега Антонов
В баню с друзьями, а в душ с Денисовым.
+3
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Пикачу82
Ответ Саня Демкин
Чеканить он умел))))
Поэтому для Мостового он и тренер хороший, не умел бы чеканить был бы не тренер.
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Евгений Цыбулин
Не был бы Черчес дырявым кипером-его мнение имело бы вес!)Сейчас бы в ФНЛ,не факт,что взяли-бы,а гонору,как-будто Реал или Барсу тащил)))
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S. A.
Захаряну никто не гарантировал место в основе, он не был на предсезонке Сосьедада, к тому же он почти сразу после перехода заболел. Но даже так Арсен получает игровое время в каждом матче чемпионата Испании (в последнем уже полчаса), а это значит, что на него рассчитывают, и почва для прогресса есть
+3
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Н.Ф.
Ответ доктор Ливси
Олды помнят, как люто прогрессировавший в Бундеслиге Черчесов отдал мяч Анджело Ди Ливио.
Который в касание отдал мяч Казираги?
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Деревянная рука
Ответ А ты?
Господи, когда же эти горе - тренеры с совковым мышлениям поймут, что за любое место в приличном чемпионате надо бороться? Почему все думают, что нашим драгоценным футболистикам кто-то что-то должен? Не пашешь - не играешь. Точка. Вот вам дети лимита и выходцы совкового мировоззрения. Мировое комбо.
Надо еще больше совок упоминуть.Еще раз 30
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Лимит Лимитович
Откуда на спортсе такая вера в Захаряна, можете мне объяснить?
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MihuS
Пуля- потому что в цель!
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Alex Legend
Ответ Лимит Лимитович
Откуда на спортсе такая вера в Захаряна, можете мне объяснить?
Армянское лобби
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mrJerico
Не ,только не в Спартак... Пусть лучще рыжий
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Max Zhomkov
Ответ Кокич
Дополню твой комментарий иллюстративно: https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
на спортсе даже статья была где его партнёры потом говорили что были не в шоке даже, а им показалось , что у них галлюцинации. Ну не может вратарь такое делать))))
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Михаил Мочалов
Так, суть следующая - я уезжал не в деревню, а в Бундеслигу. Захарян уехал в сильный чемпионат, но там не играет. Вот я когда уезжал, понимал, что еду в Бундеслигу, но буду там играть, а вот Арсен погорячился, нужно идти туда, где будешь играть.
Грубо говоря, Саламыч отвечая на вопрос в очередной раз указал на то насколько он в порядке. Я правильно понял?)))
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Demyan Grachev
деревенский чемпионат Ла лига?😂😂😂 ля,он серьёзно?))
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vaniaEee
Мерзкий все же
Ну а чего от австрийцы ждать, это русофобия просто
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