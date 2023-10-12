Черчесов о россиянах в Европе: «Я в свое время уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Нужно ехать туда, где можешь прогрессировать»

Станислав Черчесов поделился мнением об отъезде российских игроков в Европу.

– Как отдыхаете сейчас от тренерской работы? Рыбалка, баня?

– Я не рыбак, ха-ха. Но в баню хожу с друзьями. Пытаюсь развиваться, двигаться, следить, что происходит в мировом футболе.

– Предложения сыпятся сейчас о работе?

– Без таких громких слов. Есть запросы и разговоры. Но я никогда сразу не меня команду в своей карьере.

– Как вы относитесь к мнению, что российским игрокам нужно уезжать в Европу, чтобы прогрессировать?

– Мы в свое время тоже уезжали. Только мы знали куда едем, выбирали лучшее. Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Мало. Это не значит, что он не заиграет там, таланта хватит. Но нужно ехать туда, где ты можешь прогрессировать.

Сейчас мы говорим, что надо уезжать, а завтра будем говорить, что никто из них не играет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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