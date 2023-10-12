Черчесов о россиянах в Европе: «Я в свое время уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Нужно ехать туда, где можешь прогрессировать»
Станислав Черчесов поделился мнением об отъезде российских игроков в Европу.
– Как отдыхаете сейчас от тренерской работы? Рыбалка, баня?
– Я не рыбак, ха-ха. Но в баню хожу с друзьями. Пытаюсь развиваться, двигаться, следить, что происходит в мировом футболе.
– Предложения сыпятся сейчас о работе?
– Без таких громких слов. Есть запросы и разговоры. Но я никогда сразу не меня команду в своей карьере.
– Как вы относитесь к мнению, что российским игрокам нужно уезжать в Европу, чтобы прогрессировать?
– Мы в свое время тоже уезжали. Только мы знали куда едем, выбирали лучшее. Я уехал в Бундеслигу, а не в деревенский чемпионат. Захарян уехал, и сколько он минут сыграл? Мало. Это не значит, что он не заиграет там, таланта хватит. Но нужно ехать туда, где ты можешь прогрессировать.
Сейчас мы говорим, что надо уезжать, а завтра будем говорить, что никто из них не играет, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
Грубо говоря, Саламыч отвечая на вопрос в очередной раз указал на то насколько он в порядке. Я правильно понял?)))
Ну а чего от австрийцы ждать, это русофобия просто