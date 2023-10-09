Гари Невилл: «Не думаю, что «МЮ» закончит сезон в топ-5. Вратарь не адаптировался, из-за этого возникает нестабильность – это серьезная проблема»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Андре Онана Футбол

Гари Невилл скептически оценивает перспективы «МЮ» в текущем сезоне.

После 8 туров «Манчестер Юнайтед» идет на 10-й строчке турнирной таблицы АПЛ, отставая на 8 очков от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала».

«Не уверен, что «Манчестер Юнайтед» закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Меня это удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, честно говоря, исходя из того, что я вижу на данный момент – не думаю, что вратарь адаптировался, он должен был выручить [в матче с «Брентфордом»], так что проблема есть.

Если ваш голкипер не освоился и из-за этого возникает нестабильность, это действительно создает серьезную проблему. Подобное происходило в «Юнайтед» и при мне», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

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6 комментариев

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Ко-ко-джамбо
Можно подумать проблемы МЮ исключительно во вратаре🤔
Почему то Онана играл и в Аяксе и в Интере и все с ним было в порядке, но стоило перейти в МЮ...
+4
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+4
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mj23.net
Причем тут вратарь?) МЮ и без вратаря при Ферги брал титулы.
99-00 после ухода Шмейхеля. 18 очков от Арсенала. 45 пропущенных. В прошлом сезоне МЮ пустил 43 например. Вот только 93 забитых и спокойные +52. Команда не хочет забивать. Но виноват кипер.
+2
-1
+1
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Vatikan
Вратарь да, днище, откровенно говоря. Как его могли купить как основного?
+2
-2
0
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Someone from Internet
Атака тоже никакая. Проблема комплексная
0
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ARIGAMI ARIGAMI
May the sixths place be with you
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<~Inter~>
То ли дело Рэшфорд, который демонстрирует потрясающую стабильность в атаке и даёт уверенность команде, что голы не проблема
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