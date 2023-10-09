Гари Невилл: «Не думаю, что «МЮ» закончит сезон в топ-5. Вратарь не адаптировался, из-за этого возникает нестабильность – это серьезная проблема»

Гари Невилл скептически оценивает перспективы «МЮ» в текущем сезоне.

После 8 туров «Манчестер Юнайтед» идет на 10-й строчке турнирной таблицы , отставая на 8 очков от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала».

«Не уверен, что « » закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Меня это удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, честно говоря, исходя из того, что я вижу на данный момент – не думаю, что вратарь адаптировался, он должен был выручить [в матче с «Брентфордом»], так что проблема есть.

Если ваш голкипер не освоился и из-за этого возникает нестабильность, это действительно создает серьезную проблему. Подобное происходило в «Юнайтед» и при мне», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

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