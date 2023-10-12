Гендиректору «МЮ» сообщили о «неприемлемом отношении» к сотрудницам в клубе на встрече с персоналом. Арнольд осудил это и посоветовал жаловаться начальству

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия дискриминация Ричард Арнольд Футбол

Гендиректор «МЮ» заявил о неприемлемости сексизма в отношении сотрудниц клуба.

На встрече с сотрудниками 18 сентября у Ричарда Арнольда спросили, существует ли в клубе порядок защиты сотрудниц от сексистских высказываний и действий. Один из сотрудников пожаловался на «неприемлемое отношение» и предвзятость к женщинам со стороны некоторых сотрудников.

«Никто в клубе не приемлет любые оскорбительные, неуважительные или сексистские высказывания. Любой, кого это коснулось, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в отдел кадров или исполнительному руководству», – сказал Ричард Арнольд на встрече.

Гендиректор «МЮ» Арнольд провел внеочередное совещание с сотрудниками. Он ответил на «жесткие» вопросы о Гринвуде и Антони и заявил, что руководство верит в тен Хага и новичков

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5 комментариев

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Leon Petov
В этом клубе вместо решения реальных проблем одна борьба с ветряными мельницами
+9
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Alex Slobodskikh
Ответ Leon Petov
В этом клубе вместо решения реальных проблем одна борьба с ветряными мельницами
английский Спартак
+1
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Soul_m
Вот это реальная проблема у команды, какой уж тут футбол, какие результаты, пустое.
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Sergey Kuznetsov
Это после того случая, когда Магуайер пытался доказать поварихе, что играет лучше нее? Тем самым оскорбив ее до глубины души.
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Muga Gappaev
Ответ Leon Petov
В этом клубе вместо решения реальных проблем одна борьба с ветряными мельницами
Зато внимания много. Может им его не хватает
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