Гендиректору «МЮ» сообщили о «неприемлемом отношении» к сотрудницам в клубе на встрече с персоналом. Арнольд осудил это и посоветовал жаловаться начальству

Гендиректор «МЮ» заявил о неприемлемости сексизма в отношении сотрудниц клуба.

На встрече с сотрудниками 18 сентября у спросили, существует ли в клубе порядок защиты сотрудниц от сексистских высказываний и действий. Один из сотрудников пожаловался на «неприемлемое отношение» и предвзятость к женщинам со стороны некоторых сотрудников.

«Никто в клубе не приемлет любые оскорбительные, неуважительные или сексистские высказывания. Любой, кого это коснулось, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в отдел кадров или исполнительному руководству», – сказал Ричард Арнольд на встрече.

Гендиректор «МЮ» Арнольд провел внеочередное совещание с сотрудниками. Он ответил на «жесткие» вопросы о Гринвуде и Антони и заявил, что руководство верит в тен Хага и новичков

Игра: проверьте свою футбольную орфографию