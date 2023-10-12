18-летний хавбек ЦСКА Кисляк: «Набабкина мы не всегда называем Кириллом Анатольевичем. Как получится по ситуации»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Матвей Кисляк Футбол

Матвей Кисляк рассказал, кого из игроков ЦСКА называют по отчеству.

— Кто-то из опытных армейцев особенно поддерживает?

— Да со всеми нормальные отношения. Все поддерживают. Никто не пытается как-то там пихнуть или что-то еще подобное высказать. Потерял мяч — всегда поддержка и только поддержка. Нет такого, что кто-то один поддерживает, а остальные нет. Поддерживают все.

— Но вне поля общаетесь ведь не только с ровесниками вроде Глебова и Рядно?

— Со всеми по чуть-чуть (улыбается). Держим контакт и с Федей Чаловым, и с Ваней Обляковым, и с Кириллом Анатольевичем Набабкиным. Так что все нормально.

— Почему [37-летнего] Набабкина все называют Кириллом Анатольевичем, а не просто Кириллом?

— Да просто (смеется). Ну пусть будет просто Кирилл Набабкин. Просто так назвал я его сначала официально по имени и отчеству. Просто подобным образом проявляем уважение.

— Акинфеева называете Игорем или Игорем Владимировичем?

— Да когда как (улыбается). Кирилла мы тоже не всегда называем Кириллом Анатольевичем. Тоже как получится по ситуации, – сказал 18-летний хавбек ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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IgroMan18
На бабкин легенда. Надеюсь завершит не раньше Игнашевича
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