«В Америке любят комфорт. Сушилки есть почти в каждой семье. А в Европе развешивают белье на балконе. Не знаю, хорошо это или плохо». Шмелев об отличиях стран

Российский игрок с американским гражданством рассказал о желаниях жителей США.

– защитник « » из чемпионата . До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– Как ты получил американское гражданство?

– Когда мама вышла замуж, мне было меньше 18 лет. И я автоматически получил гражданство.

– Ты себя чувствуешь больше русским или американцем?

– Это интересный вопрос. Я об этом много думаю, но у меня нет конкретного ответа. Можно сказать, я посередине. Отличаюсь и от классического жителя России, и от классического жителя США. Я русский американец.

– Что в тебе от американца? И что от русского?

– Я привык к жизни в Америке, к удобствам, которые там есть. В то же время у меня больше русская дисциплина. Я не такой раскованный. Меня воспитала мама, а она родилась и большую часть жизни прожила в Советском Союзе. Поэтому мне точно передался ее опыт.

При этом я не могу сказать, что скучаю по России. Да, скучаю по родственникам. Вспоминаю русскую кухню. Вспоминаю дачу, куда мы ездили в детстве. Баню. Это такая ностальгия.

– А чего американцы хотят от жизни?

– Мне кажется, почти все люди похожи. И от жизни они хотят одного: жить в мире, благополучия для семьи, быть здоровыми и растить детей.

В Америке любят комфорт. Взять ту же «Теслу» Илона Маска. Или сушилки, которые там почти в каждой семье. Закинул белье, через 30 минут вытащил – и все готово.

А в Европе редко где увидишь такие машины, люди развешивают белье на балконе. Не знаю, хорошо это или плохо. Потому что если слишком удобно, это может быть вредно.

сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

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