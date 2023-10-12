«В Америке любят комфорт. Сушилки есть почти в каждой семье. А в Европе развешивают белье на балконе. Не знаю, хорошо это или плохо». Шмелев об отличиях стран

Теги Яков Шмелев Футбол

Российский игрок с американским гражданством рассказал о желаниях жителей США.

Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство, он выступал в третьей по силе лиге США.

– Как ты получил американское гражданство?

– Когда мама вышла замуж, мне было меньше 18 лет. И я автоматически получил гражданство.

– Ты себя чувствуешь больше русским или американцем?

– Это интересный вопрос. Я об этом много думаю, но у меня нет конкретного ответа. Можно сказать, я посередине. Отличаюсь и от классического жителя России, и от классического жителя США. Я русский американец.

– Что в тебе от американца? И что от русского?

– Я привык к жизни в Америке, к удобствам, которые там есть. В то же время у меня больше русская дисциплина. Я не такой раскованный. Меня воспитала мама, а она родилась и большую часть жизни прожила в Советском Союзе. Поэтому мне точно передался ее опыт.

При этом я не могу сказать, что скучаю по России. Да, скучаю по родственникам. Вспоминаю русскую кухню. Вспоминаю дачу, куда мы ездили в детстве. Баню. Это такая ностальгия.

– А чего американцы хотят от жизни?

– Мне кажется, почти все люди похожи. И от жизни они хотят одного: жить в мире, благополучия для семьи, быть здоровыми и растить детей.

В Америке любят комфорт. Взять ту же «Теслу» Илона Маска. Или сушилки, которые там почти в каждой семье. Закинул белье, через 30 минут вытащил – и все готово.

А в Европе редко где увидишь такие машины, люди развешивают белье на балконе. Не знаю, хорошо это или плохо. Потому что если слишком удобно, это может быть вредно.

сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Как житель США с 7ми летним опытом - до сих пор сушу вещи на балконе. Ощущение, что после сушилок вещи как будто бы садятся
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dimonivanov
В Европе очень старый жилой фонд, стиралку не во всякую квартиру можно встроить, а про сушилку и речи нет. Во многих домах одна комната со стиральной машиной на весь подъезд.
А Америка одноэтажная, дома легче перестроить, переделать под современные нужды.
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about nothing
Очень странная деталь взята в заголовок... Сушилка - не роскошь, 8 лет в ней сушу, в более чем провинциальной России. Стремление к такому комфорту типично для любого человека, без привязки к месту жительства
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Peter Parker
«В Америке все любят комфорт. Взять ту же Теслу…или сушилки»

Нормальный такой разброс в понимании «комфорта». Так сказал, будто Теслы тоже почти в каждой семье
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Peter Parker
Ответ Aleksandr Dubovik
Как житель США с 7ми летним опытом - до сих пор сушу вещи на балконе. Ощущение, что после сушилок вещи как будто бы садятся
Ну так не зря же производители пишут, что некоторые вещи в сушилках низя
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